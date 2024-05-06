Diyanet Kurban Kesim Bedellerini Açıkladı: Neden Kurban Kesimi Yurt Dışında Daha Ucuz?
Diyanet Kurban Kesim Bedellerini Açıkladı: Neden Kurban Kesimi Yurt Dışında Daha Ucuz?
Kurban Bayramı'nın ilk günün 16 Haziran 2024 tarihinde olurken, 4 gün sürecek olan bayram yaklaşırken, kurban kesim bedelleri de belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanlık ücretlerini açıklarken, yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelleri neden farklı?
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Kurban Bayramı yaklaşırken, son dönemde giderek artan et fiyatları da kurbanlık bedellerinin merak edilmesine neden oluyordu.
Diyanet İşleri Başkanlığı da yaklaşık 1 ay kala yurt içi ve yurt dışında vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı.
Bu yıl pazarlarda da ortalama bir büyükbaş kurbanlığın 80 bin ila 120 bin lira arasında olacağı öngörülürken, küçükbaşlarda da fiyatların 8 bin ila 13 bin arasında olması bekleniyor.
Diyanet'in kurban ücretleri ne kadar artıı?
Peki neden kurbanlık fiyatları yurt dışında daha ucuz?
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