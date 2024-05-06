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Diyanet Kurban Kesim Bedellerini Açıkladı: Neden Kurban Kesimi Yurt Dışında Daha Ucuz?

Diyanet Kurban Kesim Bedellerini Açıkladı: Neden Kurban Kesimi Yurt Dışında Daha Ucuz?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.05.2024 - 15:29

Kurban Bayramı'nın ilk günün 16 Haziran 2024 tarihinde olurken, 4 gün sürecek olan bayram yaklaşırken, kurban kesim bedelleri de belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanlık ücretlerini açıklarken, yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelleri neden farklı?

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Kurban Bayramı yaklaşırken, son dönemde giderek artan et fiyatları da kurbanlık bedellerinin merak edilmesine neden oluyordu.

Kurban Bayramı yaklaşırken, son dönemde giderek artan et fiyatları da kurbanlık bedellerinin merak edilmesine neden oluyordu.

Kurban Bayramı, 16 Haziran 2024 Pazar günü başlayacak, 17-18 ve 19 Haziran günleri kutlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı da yaklaşık 1 ay kala yurt içi ve yurt dışında vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da yaklaşık 1 ay kala yurt içi ve yurt dışında vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı.

2024 yılı kurban kesim bedeli, yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında da 4 bin 750 lira olarak belirlendi.

Bu yıl pazarlarda da ortalama bir büyükbaş kurbanlığın 80 bin ila 120 bin lira arasında olacağı öngörülürken, küçükbaşlarda da fiyatların 8 bin ila 13 bin arasında olması bekleniyor.

Bu yıl pazarlarda da ortalama bir büyükbaş kurbanlığın 80 bin ila 120 bin lira arasında olacağı öngörülürken, küçükbaşlarda da fiyatların 8 bin ila 13 bin arasında olması bekleniyor.

Diyanet'in kurban ücretleri ne kadar artıı?

Diyanet'in kurban ücretleri ne kadar artıı?

Türkiye Diyanet Vakfı 2023 yılında vekaletle kurban kesim bedellerini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak açıklamıştı. 

TDV'nin fiyatlarının yurt dışı için yüzde 72, yurt içindeyse yüzde 97,5 oranında artış olduğu görüldü.

Peki neden kurbanlık fiyatları yurt dışında daha ucuz?

Peki neden kurbanlık fiyatları yurt dışında daha ucuz?

Vekaletle kurban bağışı alan kurumlardan olan Kızılay'ın internet sitesindeki açıklamaya göre, 'Yurt dışındaki kurban fiyatları ülkelerdeki piyasa şartlarına, ekonomik faktörlere ve maliyetlere bağlı olarak daha ucuz olabilir. Ayrıca, yerel piyasadaki rekabet şartları ve düşük üretim maliyetleri de fiyatların daha uygun olmasına neden olabilir' deniliyor.

Bazı derneklerin sözlü açıklamalarına göre de yurt dışında kotalar belli ve az olabiliyor.

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