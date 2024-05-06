Diyanet Kurban Kesim Bedellerini Açıkladı: Neden Kurban Kesimi Yurt Dışında Daha Ucuz?

Vekaletle kurban bağışı alan kurumlardan olan Kızılay'ın internet sitesindeki açıklamaya göre, 'Yurt dışındaki kurban fiyatları ülkelerdeki piyasa şartlarına, ekonomik faktörlere ve maliyetlere bağlı olarak daha ucuz olabilir. Ayrıca, yerel piyasadaki rekabet şartları ve düşük üretim maliyetleri de fiyatların daha uygun olmasına neden olabilir' deniliyor.

Bazı derneklerin sözlü açıklamalarına göre de yurt dışında kotalar belli ve az olabiliyor.