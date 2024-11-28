Dilan ve Engin Polat’ın Vergi Kanununa Muhalefet Soruşturması Tamamlandı: Dilan Polat’ın İfadesi Ortaya Çıktı

'Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Limited şirketten dönüşen bir şirkettir. Limited şirketten anonim şirkete nasıl geçildiğini bilmiyorum. Bu işlerle Engin ilgilenirdi. İlk başlarda şirkette fiilen çalışıyordum ancak müşteri çevresi genişledikten sonra şirkete gitmemeye başladım. Kime neden para gönderildi, kimden ne kadar para geldi bilmiyorum. Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Ben internet bankacılığı kullanmayı bilmiyorum. Paraya ihtiyacım olduğunda genelde Engin bana nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapardı. Hiçbir suçum yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz.”