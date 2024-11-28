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Dilan ve Engin Polat’ın Vergi Kanununa Muhalefet Soruşturması Tamamlandı: Dilan Polat’ın İfadesi Ortaya Çıktı

Dilan ve Engin Polat’ın Vergi Kanununa Muhalefet Soruşturması Tamamlandı: Dilan Polat’ın İfadesi Ortaya Çıktı

Dilan Polat
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.11.2024 - 17:22 Son Güncelleme: 28.11.2024 - 17:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ailesine ait 6 şirketle fenomen Tolunay Topal’a ait 1 şirket hakkında yürütülen 'Vergi kanununa muhalefet' soruşturması tamamlandı. 

Hazırlanan 7 ayrı iddianamede Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Şirketlerde toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı tespit edildi.

Dilan Polat'ın ifadesinde söylediği 'Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Ben internet bankacılığı kullanmayı bilmiyorum. Paraya ihtiyacım olduğunda genelde Engin bana nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapardı. Hiçbir suçum yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz' sözleri de dikkat çekti. 

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kara para, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanmalarına devam edilen Dilan Polat ile Engin Polat çiftine ait şirketlerde sahte fatura düzenlenmesi, muhasebe hileleri yapılması ve çifte defter tutulduğu iddiasıyla inceleme başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kara para, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanmalarına devam edilen Dilan Polat ile Engin Polat çiftine ait şirketlerde sahte fatura düzenlenmesi, muhasebe hileleri yapılması ve çifte defter tutulduğu iddiasıyla inceleme başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Vergi kanununa muhalefet' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede toplamda 7 şirketin 295 milyon 131 bin 368 lira kamu zararına yol açtığı yer aldı. İddianamede 'Vergi kanununa muhalefet' suçlamasıyla Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal’ın şirket yetkilisi olarak yer aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Vergi kanununa muhalefet' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede toplamda 7 şirketin 295 milyon 131 bin 368 lira kamu zararına yol açtığı yer aldı. İddianamede 'Vergi kanununa muhalefet' suçlamasıyla Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal’ın şirket yetkilisi olarak yer aldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Dilan Polat, şirketlerin mali işlerini eşi Engin Polat’ın yönettiğini ifade ederek şu ifadeyi verdi:

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Dilan Polat, şirketlerin mali işlerini eşi Engin Polat’ın yönettiğini ifade ederek şu ifadeyi verdi:

'Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Limited şirketten dönüşen bir şirkettir. Limited şirketten anonim şirkete nasıl geçildiğini bilmiyorum. Bu işlerle Engin ilgilenirdi. İlk başlarda şirkette fiilen çalışıyordum ancak müşteri çevresi genişledikten sonra şirkete gitmemeye başladım. Kime neden para gönderildi, kimden ne kadar para geldi bilmiyorum. Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Ben internet bankacılığı kullanmayı bilmiyorum. Paraya ihtiyacım olduğunda genelde Engin bana nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapardı. Hiçbir suçum yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz.”

Engin Polat ise ifadesinde şunları söyledi:

Engin Polat ise ifadesinde şunları söyledi:

“Tüm talimatlar tarafımdan veriliyordu. Ancak şu an raporlarda geçen tüm harcamaları hatırlamam mümkün değil. Raporları inceledikten sonra bir hatamız varsa ödemek isteriz. Gerçek bir ticaret yaptık. Muhasebe hilesi ya da çift defter tutmadık. Vergi raporlarının hatalı düzenlendiğini düşünüyoruz. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum”.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Sanık Engin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 14 yıldan 65 yıla kadar, Dilan Polat hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianamede ise, 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 7 yıl 6 aydan 32 yıla kadar, baba Sezgin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede, 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 13 yıldan 66 yıla kadar, muhasebeci Ahmet Gün hakkında hazırlanan 5 ayrı iddianamede 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 15 yıl 6 aydan 80 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanık Alper Kürşat Polat hakkında ise yine 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 5 yıl 6 aydan 24 yıla kadar ve Tolunay Topal hakkında ise, 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 4 yıldan 19 yıla kadar hapis cezassıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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