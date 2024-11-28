Dilan ve Engin Polat’ın Vergi Kanununa Muhalefet Soruşturması Tamamlandı: Dilan Polat’ın İfadesi Ortaya Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ailesine ait 6 şirketle fenomen Tolunay Topal’a ait 1 şirket hakkında yürütülen 'Vergi kanununa muhalefet' soruşturması tamamlandı.
Hazırlanan 7 ayrı iddianamede Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Şirketlerde toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı tespit edildi.
Dilan Polat'ın ifadesinde söylediği 'Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Ben internet bankacılığı kullanmayı bilmiyorum. Paraya ihtiyacım olduğunda genelde Engin bana nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapardı. Hiçbir suçum yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz' sözleri de dikkat çekti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kara para, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanmalarına devam edilen Dilan Polat ile Engin Polat çiftine ait şirketlerde sahte fatura düzenlenmesi, muhasebe hileleri yapılması ve çifte defter tutulduğu iddiasıyla inceleme başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Vergi kanununa muhalefet' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede toplamda 7 şirketin 295 milyon 131 bin 368 lira kamu zararına yol açtığı yer aldı. İddianamede 'Vergi kanununa muhalefet' suçlamasıyla Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal’ın şirket yetkilisi olarak yer aldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Dilan Polat, şirketlerin mali işlerini eşi Engin Polat’ın yönettiğini ifade ederek şu ifadeyi verdi:
Engin Polat ise ifadesinde şunları söyledi:
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