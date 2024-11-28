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Hollanda’da Çocuk Başına Ailelere Verilecek En Düşük Ücret 282 Euro Olacak

Hollanda’da Çocuk Başına Ailelere Verilecek En Düşük Ücret 282 Euro Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.11.2024 - 16:11

Avrupa Birliği’ne dahil olmak üzere ve pek çok ülkede ailelere çocuk başına aylık ücret veriliyor. Hollanda’da yeni yılda ailelere verilen çocuk parası ücreti artacak. Gelir durumunuz ne olursa olsun Hollanda’da çocuk parası alabiliyorsunuz. En düşük çocuk parası 281,69 euro oldu. Çocuk başına verilen bu ücret çocuk parası, kıyafet, okul malzemesi giderleri için önemli destek sağlıyor. İşte 2025 yılında Hollanda’da ailelere ödenecek çocuk ücretleri. 

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Avrupa ülkelerinde her aileye çocukların yaş grubuna göre destek ücreti veriliyor. Çocukların kıyafet, okul giderleri için önemli kaynak olan bu ücretlerin verildiği Hollanda'da 2025 için güncelleme geldi.

Avrupa ülkelerinde her aileye çocukların yaş grubuna göre destek ücreti veriliyor. Çocukların kıyafet, okul giderleri için önemli kaynak olan bu ücretlerin verildiği Hollanda'da 2025 için güncelleme geldi.

Alınan çocuk parası, çocuğun yaşına göre değişiyor. Bebekler için verilen ücret daha düşükken çocuklar büyüdükçe masrafları daha artacağı için bu ücret de artıyor.

Alınan çocuk parası, çocuğun yaşına göre değişiyor. Bebekler için verilen ücret daha düşükken çocuklar büyüdükçe masrafları daha artacağı için bu ücret de artıyor.

Çocuk parası 18 yaşına kadar veriliyor.

2025 yılı çocuk parası miktarları şöyle:

2025 yılı çocuk parası miktarları şöyle:

  • 0-5 yaş: Çeyrek başına 281,69 euro

  • 6-11 yaş: Çeyrek başına 342,05 euro

  • 12-17 yaş: Çeyrek başına 402,41 euro

Türkinfo’da yer alan habere göre ödemeler belirlenen çeyrek sonunda başlayacak. Çeyrek sonunda ise ayın başında ödeme gerçekleştirilecek. Çeyrek ödeme tarihleri şöyle:

Türkinfo’da yer alan habere göre ödemeler belirlenen çeyrek sonunda başlayacak. Çeyrek sonunda ise ayın başında ödeme gerçekleştirilecek. Çeyrek ödeme tarihleri şöyle:

  • 1. Çeyrek: 2 Nisan 2025

  • 2. Çeyrek: 1 Temmuz 2025

  • 3. Çeyrek: 1 Ekim 2025

  • 4. Çeyrek: 2 Ocak 2026

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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