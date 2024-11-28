Hollanda’da Çocuk Başına Ailelere Verilecek En Düşük Ücret 282 Euro Olacak

Avrupa Birliği’ne dahil olmak üzere ve pek çok ülkede ailelere çocuk başına aylık ücret veriliyor. Hollanda’da yeni yılda ailelere verilen çocuk parası ücreti artacak. Gelir durumunuz ne olursa olsun Hollanda’da çocuk parası alabiliyorsunuz. En düşük çocuk parası 281,69 euro oldu. Çocuk başına verilen bu ücret çocuk parası, kıyafet, okul malzemesi giderleri için önemli destek sağlıyor. İşte 2025 yılında Hollanda’da ailelere ödenecek çocuk ücretleri.

Kaynak