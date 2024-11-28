2025 Yılı Trafik Cezaları: Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? Hangi Ceza Ne Kadar Arttı?

Yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 43.93 olarak açıklandı. Bu oran trafik cezalarını da etkiledi. 2025 yılında trafik cezalarında yeni ücretler uygulanacak. Milyonlarca vatandaş yeni ceza oranlarını merak ediyor.

Peki, Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? Hangi Ceza Ne Kadar Arttı? İşte Kırmızı Işıkta Geçme Cezası, Alkollü Araç Kullanma Cezası, Emniyet Kemeri Takmama Cezası 2025 Trafik Cezaları Listesi.