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2025 Yılı Trafik Cezaları: Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? Hangi Ceza Ne Kadar Arttı?

2025 Yılı Trafik Cezaları: Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? Hangi Ceza Ne Kadar Arttı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.11.2024 - 12:54

Yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 43.93 olarak açıklandı. Bu oran trafik cezalarını da etkiledi. 2025 yılında trafik cezalarında yeni ücretler uygulanacak. Milyonlarca vatandaş yeni ceza oranlarını merak ediyor. 

Peki, Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? Hangi Ceza Ne Kadar Arttı? İşte Kırmızı Işıkta Geçme Cezası, Alkollü Araç Kullanma Cezası, Emniyet Kemeri Takmama Cezası 2025 Trafik Cezaları Listesi.

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Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu?

Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu?

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 43,93 oldu. Yeni yılda da tafik cezalarına da bu oranda bir zam gelecek. Milyonlarca vatandaş trafik cezalarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

2025 Trafik Cezaları Listesi

2025 Trafik Cezaları Listesi
  • Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası
  • 2024: 1.506 TL

  • 2025: 2.167 TL

  • En Düşük Alkollü Araç Kullanma Cezası

  • 2024: 6.439 TL
  • 2025: 9.267 TL

Hatalı Park Cezası / 2024: 691 TL - 2025: 994 TL

Hatalı Park Cezası / 2024: 691 TL - 2025: 994 TL
  • Hız Sınırı Aşma Cezası (Yüzde 10 ila 30)
  • 2024: 1.506 TL

  • 2025: 2.167 TL

  • Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

  • 2024: 6.439 TL
  • 2025: 9.267 TL

Araç Kullanırken Telefonla Konuşma Cezası / 2024: 1.510 TL - 2025: 2.173 TL

Araç Kullanırken Telefonla Konuşma Cezası / 2024: 1.510 TL - 2025: 2.173 TL
  • Emniyet Kemeri Kullanmama Cezası
  • 2024: 690 TL

  • 2025: 993 TL

  • Engelliler İçin Ayrılan Yere Park Etme Cezası

  • 2024: 1383 TL
  • 2025: 1990 TL

Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma Cezası / 2024: 1056 TL - 2025: 2167 TL

Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma Cezası / 2024: 1056 TL - 2025: 2167 TL
  • Drift Atma Cezası
  • 2024: 32.233 TL

  • 2025: 46.392 TL

  • Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma

  • 2024: 1.506 TL
  • 2025: 2169 TL
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Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası: 2024: 12.978 TL - 18.679 TL

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası: 2024: 12.978 TL - 18.679 TL

  • Kış Lastiği Taktırmama Cezası: 5.856 TL

  • Ruhsatsız araç Kullanma Cezası: 9.267 TL

Yasak Yerlerde Sollama Cezası: 2024: 1057 TL - 2025: 2167 TL

Yasak Yerlerde Sollama Cezası: 2024: 1057 TL - 2025: 2167 TL
  • Hatalı Şerit Değiştirme Cezası:
  • 2024: 1507 TL

  • 2025: 2167 TL

  • Çakar ve Siren Kullanma Cezası:

  • 2024: 6440 TL
  • 2025: 9267 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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