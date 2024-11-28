2025 Yılı Trafik Cezaları: Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? Hangi Ceza Ne Kadar Arttı?
2025 Yılı Trafik Cezaları: Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? Hangi Ceza Ne Kadar Arttı?
Yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 43.93 olarak açıklandı. Bu oran trafik cezalarını da etkiledi. 2025 yılında trafik cezalarında yeni ücretler uygulanacak. Milyonlarca vatandaş yeni ceza oranlarını merak ediyor.
Peki, Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? Hangi Ceza Ne Kadar Arttı? İşte Kırmızı Işıkta Geçme Cezası, Alkollü Araç Kullanma Cezası, Emniyet Kemeri Takmama Cezası 2025 Trafik Cezaları Listesi.
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Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu?
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2025 Trafik Cezaları Listesi
Hatalı Park Cezası / 2024: 691 TL - 2025: 994 TL
Araç Kullanırken Telefonla Konuşma Cezası / 2024: 1.510 TL - 2025: 2.173 TL
Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma Cezası / 2024: 1056 TL - 2025: 2167 TL
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Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası: 2024: 12.978 TL - 18.679 TL
Yasak Yerlerde Sollama Cezası: 2024: 1057 TL - 2025: 2167 TL
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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