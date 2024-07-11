Dilan ve Engin Polat Hakkında Yeni Gelişme: Duruşma Tarihi Belli Oldu

9 aydır tutuklu olan Engin ve Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli 4 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın ilk celsesi 4, 5, 6 Eylül tarihlerinde görülerek 3 gün sürecek.