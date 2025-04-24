Depremde Aşağıya Atlamıştı: "Kahramanmaraş Yüzünden Travmam Var"
İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmamıştı. Ancak deprem sırasında evlerinden dışarıya atlayan bazı vatandaşlar yaralanmıştı.
İstanbul Zeytinburnu’nunda yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan da 1. kattaki evinden park halinde aracın üzerine atlamıştı.
Memleketinin Kahramanmaraş olduğu için travması olduğunu ifade eden Kızılaslan, “O an panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Havada uyandım ben” dedi.
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İstanbul Silivri depreminin simgelerinden biri de evinden aşağıya atlayan Mahmut Ali Kızılaslan olmuştu.
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“Havada uyandım”
"Büyük İstanbul depremi olsaydı ve ben atlasaydım kahraman ilan edilirdim."
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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