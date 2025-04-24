Depremde Aşağıya Atlamıştı: "Kahramanmaraş Yüzünden Travmam Var"

Mahmut Ali Kızılaslan deprem sırasında yaşadıklarını ve neden aşağıya atladığını anlattı.

“Ben deprem sırasında uyuyordum. Sabah çevrimiçi dersim vardı. Ayağım normalde de kırıktı zaten evde izinliydim. Derse katıldıktan sonra geri uyudum. Deprem olduğu sırada ben uyuyordum. Ayağımda alçı yok ama kırıktı ayağım. En sallantılı olduğu anda uyandım. Ne yaptığımın farkında değildim. Benim zaten deprem travmam vardı. Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Ayağımın üstüne basamadım. Çok korktum. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Havada uyandım ben. Camı açtığımı falan hatırlamıyorum. O ana dair sadece düştüğümü hatırlıyorum. Kendimi yere attım. Komşular yardım etti. Düştükten sonra ayağımın kırıldığını düşündüler ama ayağım zaten kırıktı. Evde annemin olduğunu da bilmiyordum uyuduğum için. Kaçamayınca arabanın üstüne atlamışım. Araba sahibi de yan komşumuz. Onlar da aşağıda oturttular beni. Allah yardımcımız olsun. Çok kötüydü bizim için'