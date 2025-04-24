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Depremde Aşağıya Atlamıştı: "Kahramanmaraş Yüzünden Travmam Var"

Depremde Aşağıya Atlamıştı: "Kahramanmaraş Yüzünden Travmam Var"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.04.2025 - 12:45

İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmamıştı. Ancak deprem sırasında evlerinden dışarıya atlayan bazı vatandaşlar yaralanmıştı.

İstanbul Zeytinburnu’nunda yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan da 1. kattaki evinden park halinde aracın üzerine atlamıştı.

Memleketinin Kahramanmaraş olduğu için travması olduğunu ifade eden Kızılaslan, “O an panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Havada uyandım ben” dedi.

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İstanbul Silivri depreminin simgelerinden biri de evinden aşağıya atlayan Mahmut Ali Kızılaslan olmuştu.

İstanbul Silivri depreminin simgelerinden biri de evinden aşağıya atlayan Mahmut Ali Kızılaslan olmuştu.

Görüntüler 👇

“Havada uyandım”

“Havada uyandım”

Mahmut Ali Kızılaslan deprem sırasında yaşadıklarını ve neden aşağıya atladığını anlattı.

“Ben deprem sırasında uyuyordum. Sabah çevrimiçi dersim vardı. Ayağım normalde de kırıktı zaten evde izinliydim. Derse katıldıktan sonra geri uyudum. Deprem olduğu sırada ben uyuyordum. Ayağımda alçı yok ama kırıktı ayağım. En sallantılı olduğu anda uyandım. Ne yaptığımın farkında değildim. Benim zaten deprem travmam vardı. Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Ayağımın üstüne basamadım. Çok korktum. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Havada uyandım ben. Camı açtığımı falan hatırlamıyorum. O ana dair sadece düştüğümü hatırlıyorum. Kendimi yere attım. Komşular yardım etti. Düştükten sonra ayağımın kırıldığını düşündüler ama ayağım zaten kırıktı. Evde annemin olduğunu da bilmiyordum uyuduğum için. Kaçamayınca arabanın üstüne atlamışım. Araba sahibi de yan komşumuz. Onlar da aşağıda oturttular beni. Allah yardımcımız olsun. Çok kötüydü bizim için'

"Büyük İstanbul depremi olsaydı ve ben atlasaydım kahraman ilan edilirdim."

"Büyük İstanbul depremi olsaydı ve ben atlasaydım kahraman ilan edilirdim."

Kızılaslan, “Hep Hatay depreminden örnek vererek korkuttular bizi. Biz Kahramanmaraş depremini yaşamadık ama bütün akrabalarımız orada depremi yaşadı. Onlardan dolayı kötü tecrübelerimiz oldu. Evimiz çok eski. İnsanların el ele verip artık kentsel dönüşme yardım etmeleri lazım. Hepsi moloz yığını. Beş katlı mezarlık. Büyük İstanbul depremi olsaydı ve ben atlasaydım kahraman ilan edilirdim. Çok ciddi bir durum. Gerçekten depremi yaşayan insanlar ne kadar anlayışla karşıladığını yazıyorlar. Panik halinde her şeyi yapabilir diye. Burası İstanbul, mahallede bir tane bina yıkılsa mahalle kapanır zaten. Yardımımıza kim koşacak? Anca millet kendi kendine yetebilir. Bizim mahallede iki tane bina durduk yere yıkıldı. Böyle bir şey olabilir mi?' diye konuştu

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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