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Deprem ve Acil Durumlardan Korkan Ülke İkinci Başkentini Kuruyor

Deprem ve Acil Durumlardan Korkan Ülke İkinci Başkentini Kuruyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2026 - 14:02
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Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürebilecek 'ikinci başkent' kurulmasını öngören tasarıyı kabul etti.

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Kyodo News'in haberine göre, Japonya Temsilciler Meclisinde, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürebilecek yedek bir "ikinci başkent" kurulmasını öngören tasarı onaylandı.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Temsilciler Meclisinde, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürebilecek yedek bir "ikinci başkent" kurulmasını öngören tasarı onaylandı.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi (JIP) tarafından sunulan tasarı, başbakanın nüfus ve ekonomik büyüklük gibi faktörleri göz önünde bulundurarak bir yedek başkent belirlemesine olanak tanıyacak.

Yasa tasarısına göre, başbakan, nüfus ve ekonomik büyüklük gibi kriterleri dikkate alarak valiliklerden gelecek başvurular arasından ikinci başkent olarak kullanılacak bölgeyi belirleyebilecek.

İktidar partileri, aday bölgelerin Tokyo ile aynı doğal afet risklerini taşımaması gerektiğini belirtiyor.

LDP ve JIP, mevcut yasama dönemi sona ermeden tasarının Danışmanlar Meclisinde de kabul edilerek yasalaşmasını hedefliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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