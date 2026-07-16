Deprem ve Acil Durumlardan Korkan Ülke İkinci Başkentini Kuruyor
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Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürebilecek 'ikinci başkent' kurulmasını öngören tasarıyı kabul etti.
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Kyodo News'in haberine göre, Japonya Temsilciler Meclisinde, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürebilecek yedek bir "ikinci başkent" kurulmasını öngören tasarı onaylandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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