Depoyu Dolduracaklar Dikkat: Akaryakıta Gelecek Yeni Zam Belli Oldu
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Akaryakıt tabelalarında gece yarısından itibaren yeni bir değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorine 6,36 TL zam gelmesi, benzinde ise 96 kuruşluk indirim yapılması öngörülüyor.
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Motorine 6,36 TL zam, benzine 96 kuruş indirim bekleniyor.
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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