Depoyu Dolduracaklar Dikkat: Akaryakıta Gelecek Yeni Zam Belli Oldu

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına cuma gecesi saat 00.01'den itibaren 6,36 TL'lik bir zam yapılması bekleniyor. Aynı saatte benzinde ise ters yönde bir hareket öngörülüyor: Beklentiye göre benzinin litre fiyatı 96 kuruş düşecek.

Zam ve indirim beklentisinin arkasında Ortadoğu'daki gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanma gösteriliyor. Rakamlar resmi bir açıklamaya değil, sektör kaynaklarına dayanıyor. Dağıtım şirketleri yeni fiyatları gece yarısına doğru tabelalara yansıtacağı için tutarlar son anda değişebilir.

Tablo, dizel araç kullananlar ve ticari araç sahipleri için özellikle önem taşıyor. 50 litrelik bir depoyu dolduran sürücü için 6,36 TL'lik artış, tek seferde 300 TL'nin üzerinde ek maliyet demek. Benzinli araç sahipleri ise aynı depoda yaklaşık 48 TL daha az ödeyebilir.