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Depoyu Dolduracaklar Dikkat: Akaryakıta Gelecek Yeni Zam Belli Oldu

Depoyu Dolduracaklar Dikkat: Akaryakıta Gelecek Yeni Zam Belli Oldu

Benzin
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.10.2026 - 12:16
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Akaryakıt tabelalarında gece yarısından itibaren yeni bir değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorine 6,36 TL zam gelmesi, benzinde ise 96 kuruşluk indirim yapılması öngörülüyor.

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Motorine 6,36 TL zam, benzine 96 kuruş indirim bekleniyor.

Motorine 6,36 TL zam, benzine 96 kuruş indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına cuma gecesi saat 00.01'den itibaren 6,36 TL'lik bir zam yapılması bekleniyor. Aynı saatte benzinde ise ters yönde bir hareket öngörülüyor: Beklentiye göre benzinin litre fiyatı 96 kuruş düşecek.

Zam ve indirim beklentisinin arkasında Ortadoğu'daki gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanma gösteriliyor. Rakamlar resmi bir açıklamaya değil, sektör kaynaklarına dayanıyor. Dağıtım şirketleri yeni fiyatları gece yarısına doğru tabelalara yansıtacağı için tutarlar son anda değişebilir.

Tablo, dizel araç kullananlar ve ticari araç sahipleri için özellikle önem taşıyor. 50 litrelik bir depoyu dolduran sürücü için 6,36 TL'lik artış, tek seferde 300 TL'nin üzerinde ek maliyet demek. Benzinli araç sahipleri ise aynı depoda yaklaşık 48 TL daha az ödeyebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

Gece yarısına kadar pompada geçerli fiyatlar şöyle: 

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 84,70 TL, motorin 90,20 TL, LPG ise 41,20 TL. 

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 84,50 TL, motorin 90,00 TL, LPG 40,60 TL seviyesinde.

Ankara'da benzinin litresi 85,70 TL, motorinin 91,30 TL, LPG'nin 41,29 TL.

İzmir'de ise benzin 85,90 TL, motorin 91,50 TL, LPG 41,20 TL'den satılıyor.

 Fiyatlar ilçelere ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Beklenen değişiklikler gerçekleşirse, haberdeki rakamlar üzerinden yapılan hesaba göre İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin 96,56 TL'ye çıkacak, benzin ise 83,74 TL'ye inecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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