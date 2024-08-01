Deniz Zeyrek'ten Süleyman Soylu'ya 'Dokunulmazlık' Tepkisi! 'Kapanan Meclis'e Değil, Savcılığa Dilekçe Versin'

Rus Kadın Kendisiyle Tanışmak İsteyen Kişinin Evli Olup Olmadığını Öğrenmek İçin 'Müge Anlı' Taktiği Kullandı

200 Milyonda Bir Görüldüğü İddia Edildi, Ayvalık'ta Ortaya Çıktı: Mavi Istakoz Sosyal Medyada Gündem Oldu

BMW'nin Efsane Modeline Benzetildi: 1 Milyon 950 Bin TL'lik Önden Kapılı Araç Sosyal Medyada Gündem Oldu