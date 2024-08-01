Deniz Zeyrek'ten Süleyman Soylu'ya 'Dokunulmazlık' Tepkisi! 'Kapanan Meclis'e Değil, Savcılığa Dilekçe Versin'

Gazeteci Deniz Zeyrek, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığı'na başvurmasına 'Dokunulmazlığın kaldırılması için Meclis’e değil savcılığa dilekçe verirsin. Meclis kapandıktan sonra dilekçe veriyor. İşleri güçleri şov.' diyerek tepki gösterdi.
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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun hakkındaki iddialara ilişkin TBMM'ye dilekçe vererek dokunulmazlığının kaldırılmasını istemesine gazeteci Deniz Zeyrek'ten tepki geldi.
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Soylu'nun Meclis kapandıktan sonra dokunulmazlığının kaldırılmasını istemesini 'Şov' olarak değerlendiren Zeyrek, 'Dokunulmazlığın kaldırılması için Meclis’e değil savcılığa dilekçe verirsin. Süleyman Soylu bunu bilmiyor mu?' dedi.
Zeyrek konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: 'Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’den çıkmasından hemen önce yapılan görüşme hakkında soruşturma açılsın diye dilekçe versin. Bir mafya lideri bir sürü şey anlattı, adamı susturmayı tercih ettiler. O iddiaların hiçbiri araştırılmadı. O iddialar hakkında savcılığa dilekçe versin.'
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