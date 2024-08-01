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BMW'nin Efsane Modeline Benzetildi: 1 Milyon 950 Bin TL'lik Önden Kapılı Araç Sosyal Medyada Gündem Oldu

BMW'nin Efsane Modeline Benzetildi: 1 Milyon 950 Bin TL'lik Önden Kapılı Araç Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 17:03

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1 milyon 950 bin liralık fiyatıyla görenleri hayrete düşüren önden kapılı Mini araç sosyal medyada gündem oldu. Mıcrolıno markasının ürettiği elektrikli aracın görüntülerini izleyen sosyal medya kullanıcıları aracı BMW'nin Isetta modeline benzetti. 

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İsviçre-İtalya ortak üretimi Mıcrolino marka aracın tasarımı sosyal medyada gündem oldu. Alman otomobil devi BMW'nin Isetta modeline benzetilen önden kapılı ve elektrikli olan aracın özellikleri herkesi şaşırttı.

İsviçre-İtalya ortak üretimi Mıcrolino marka aracın tasarımı sosyal medyada gündem oldu. Alman otomobil devi BMW'nin Isetta modeline benzetilen önden kapılı ve elektrikli olan aracın özellikleri herkesi şaşırttı.

Ön kapısında vakum özelliği bulunan aracın fiyatının 1 milyon 950 bin lira olduğunu öğrenen vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte aracın tanıtımı; 🎥

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elektrikli qashqai alırsınız o fiyata