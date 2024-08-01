Sharon Stone Antalya'da Kaldığı Otelde Yüzünü Mermere Çarptı: 'Mermerin Halini Görmelisiniz'

Ünlü oyuncu Sharon Stone, Altın Küre ödülleri için geldiği Bodrum'daki otelinde geçirdiği talihsiz kazayı anlattı. Çekilen görüntülerde Stone'un gözünün morardığı görüldü.
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Altın Küre Ödülleri Uluslararası İkon Ödülü gecesi için Bodrum'a gelen ünlü oyuncu Sharon Stone, kaldığı otelde geçirdiği kazayı hayranlarına anlattı.
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Gözünde morluk bulunan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Stone, hayranlarının durumu merak etmesi üzerine bir açıklama videosu paylaştı.
Videoda yüzünü mermere çarptığını söyleyip, talihsiz bir kaza olduğunu belirten Stone 'Morarıklık geçiyor. O mermer zemine ne yaptığımı görmelisiniz.' diyerek güldü. İşte Stone'un açıklaması 🎥
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