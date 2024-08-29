Daha Önce Çiçek Otomatı Görmüş müydünüz?: Yurt Dışındaki Çiçek Otomatı “Keşke Türkiye’de de Olsa” Dedirtti

Sokaklarda birçok ürün için otomat yer alsa da daha önce çiçek otomatı görmemiş olabilirsiniz. Yurt dışında yaygınlaşmaya başlayan ve 7/24 hizmet veren otomatlar sosyal medyada viral durumda.
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Harika çiçeklerden oluşan buketlerin numaralandırılmış bir şekilde konumlandığı otomat aslında epey pratik.
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Ne hazırlanmasını bekleme derdi ne de açık çiçekçi arama derdi var. Siz ne düşünüyorsunuz, beğendiniz mi?
İşte detaylar 👇
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Bizde ki çiçekler dura dura kurur yazık günah..
Doğru dedin 👍