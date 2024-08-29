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Daha Önce Çiçek Otomatı Görmüş müydünüz?: Yurt Dışındaki Çiçek Otomatı “Keşke Türkiye’de de Olsa” Dedirtti

Daha Önce Çiçek Otomatı Görmüş müydünüz?: Yurt Dışındaki Çiçek Otomatı “Keşke Türkiye’de de Olsa” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 21:39

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Sokaklarda birçok ürün için otomat yer alsa da daha önce çiçek otomatı görmemiş olabilirsiniz. Yurt dışında yaygınlaşmaya başlayan ve 7/24 hizmet veren otomatlar sosyal medyada viral durumda.

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Harika çiçeklerden oluşan buketlerin numaralandırılmış bir şekilde konumlandığı otomat aslında epey pratik.

Harika çiçeklerden oluşan buketlerin numaralandırılmış bir şekilde konumlandığı otomat aslında epey pratik.

Ne hazırlanmasını bekleme derdi ne de açık çiçekçi arama derdi var. Siz ne düşünüyorsunuz, beğendiniz mi?

Ne hazırlanmasını bekleme derdi ne de açık çiçekçi arama derdi var. Siz ne düşünüyorsunuz, beğendiniz mi?

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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gur.ebrar34

Bizde ki çiçekler dura dura kurur yazık günah..

Emel

Doğru dedin 👍