onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Cüneyt Özdemir Kimdir, Kaç Yaşında Nereli? Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Yaşamı ve Kariyeri

Cüneyt Özdemir Kimdir, Kaç Yaşında Nereli? Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Yaşamı ve Kariyeri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.06.2025 - 15:39

Gazeteci Cüneyt Özdemir YouTube kanalında gündemi yorumluyor. Yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Özdemir'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Cüneyt Özdemir Kimdir? Gazeteci Cüneyt Özdemir Kaç Yaşında, Nereli, Nerede Yaşıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cüneyt Özdemir kimdir?

Cüneyt Özdemir kimdir?

Cüneyt Özdemir, 8 Şubat 1970 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Yükseliş Koleji’nde tamamlayan Özdemir, lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi’nde gördü. Cüneyt Özdemir, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Babası Ahmet Özdemir Kıbrıs Harekatı gazisidir.

Cüneyt Özdemir, meslek hayatına 1990 yılında adım attı. 1992 yılında Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programına giren Özdemir, burada 8 yıl boyunca muhabirlikte genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli görevlerde bulundu. Atv ana haber bülteni için “Cüneyt’in Büyüteci” isimli bölüm hazırladı. Bir yıl boyunca ise Siyaset Meydanı programının yönetmenliği görevinde bulundu. 

1996 yılında itibaren savaş muhabirliği yapan Özdemir,  Lübnan-İsrail sınırından, Kuzey Irak'tan ve Afganistan'dan haberler ve programlar hazırladı. 1999'da CNN Türk'ü kuran kadronun içerisinde yer aldı. 2003'te Irak işgalini muhabir olarak izledi.

2000 yılında ise “5N1K” isimli programa başlayan Özdemir, bu programla birçok ödül kazandı. Özdemir,  3 kez Altın Kelebek, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Mahmut Dikerdem Ödülü, iki kez Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “Oradaydım” 'En iyi belgesel Tv oscarı' ve '5N 1K' da 'CNN Türk TV Oscar'ı ödülünü aldı.

Cüneyt Özdemir 2011 yılında Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile evlendi. Bir çocuk babası olan Özdemir, ABD ve İstanbul'da yaşıyor. 

Cüneyt Özdemir kaç yaşında?

1970 doğumlu Cüneyt Özdemir, 55 yaşında.

Cüneyt Özdemir Nereli?

Cüneyt Özdemir Ankaralıdır.

Cüneyt Özdemir Nerede Yaşıyor?

Cüneyt Özdemir İstanbul ve ABD'de yaşıyor.

Cüneyt Özdemir'in kariyeri

Cüneyt Özdemir'in kariyeri

3 Kasım 2014’ten itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni’nin sunuculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlenen Cüneyt Özdemir, bu görevini 7 Ağustos 2015 tarihinde bıraktı. Aynı yıl, “Sezen’li Yıllar” adlı konser dizisinin yönetmenliğini de üstlenerek farklı bir alanda üretim gerçekleştirdi.

2016'da, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Bir Millet Direniyor” ve Amerika’daki izlenimlerini aktardığı “Suskunluk Dağının Zirvesinde” adlı iki kitabı yayımlandı. Aynı dönemde CNN Türk’ün New York temsilciliğini üstlendi ve çalışmalarını bu şehirde sürdürdü.

2017 yılında ABD’de görülen Rıza Sarraf davasını ilk günden itibaren yerinden takip etti. Duruşmalardan sonra gerçekleştirdiği canlı yayınlar ve hazırladığı özel haber dosyaları sayesinde dava, Türk kamuoyunda geniş yankı buldu. Bu çalışmalarıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Yılın En İyi TV Haber Programcısı” ödülüne layık görüldü.

2018’de ise “Günebakan: Yaz Güneşinde Kurutulmuş Kelimeler” adlı deneme kitabını okurlarıyla buluşturdu.

2019’un başlarında Venezuela’da yaşanan siyasi krizi ve darbe girişimini yerinde izlemek için Karakas’a giden Özdemir, burada Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile röportaj yaptı. Bu söyleşi, darbe girişiminin ardından Maduro’nun verdiği ilk medya röportajı olarak kayıtlara geçti.

Gazetecilik kariyerini günümüzde YouTube kanalındaki yayınlarla sürdüren Cüneyt Özdemir, yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunuyor.

Cüneyt Özdemir'in çalışmaları

Cüneyt Özdemir'in çalışmaları

Belgesel

  • Kız Kulesi Efsanesi

  • Meşin Yuvarlağın Türkiye Serüveni

  • Festival

  • Araba Sevdası

  • Herkesin Babasının Anlatacak Bir Hikâyesi Var

  • Paranın Serüveni

  • Suya Vurulan Altın Kelepçe

Dizi

  • Sağır Oda (yapımcı) - 2006-2007

  • Kurtlar Vadisi (Konuk oyuncu 60. bölüm) - 2004

TV programı

  • 32. Gün

  • 5N1K

  • Siyaset Meydanı

  • Soruyorum

  • Fark Yaratanlar

  • Sıra Dışı Bir Gün

Kitap

  • Komutan'ın Şüpheli Ölümü, ‘Eşref Bitlis Olayı’ - İletişim yayınları

  • Ruh Hali - Parantez yayınları (Denemeler)

  • Reytingsiz Sohbetler

  • Kız Kulesi Efsanesi

  • Düşsesi (Denemeler)

  • Onlarlaydım Ama Onlardan Değildim (Irak işgali)

  • Flu (Denemeler)

  • Cehennem Kafesi (Guantanamo)

  • Ah Benim Yarım Aklım (Şiir)

  • Önemli İşler Dairesi

  • Eğlencesini Yitiren Ülke

  • Suskunluk Dağının Zirvesinde

  • Bir Millet Direniyor: 15 Temmuz Tanıklıkları

  • Günebakan: Yaz Güneşinde Kurutulmuş Kelimeler

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın