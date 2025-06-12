Cüneyt Özdemir Kimdir, Kaç Yaşında Nereli? Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Yaşamı ve Kariyeri
Gazeteci Cüneyt Özdemir YouTube kanalında gündemi yorumluyor. Yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Özdemir'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Cüneyt Özdemir Kimdir? Gazeteci Cüneyt Özdemir Kaç Yaşında, Nereli, Nerede Yaşıyor?
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Cüneyt Özdemir kimdir?
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Cüneyt Özdemir'in kariyeri
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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