Cüneyt Özdemir Kimdir, Kaç Yaşında Nereli? Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Yaşamı ve Kariyeri

Cüneyt Özdemir, 8 Şubat 1970 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Yükseliş Koleji’nde tamamlayan Özdemir, lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi’nde gördü. Cüneyt Özdemir, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Babası Ahmet Özdemir Kıbrıs Harekatı gazisidir.

Cüneyt Özdemir, meslek hayatına 1990 yılında adım attı. 1992 yılında Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programına giren Özdemir, burada 8 yıl boyunca muhabirlikte genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli görevlerde bulundu. Atv ana haber bülteni için “Cüneyt’in Büyüteci” isimli bölüm hazırladı. Bir yıl boyunca ise Siyaset Meydanı programının yönetmenliği görevinde bulundu.

1996 yılında itibaren savaş muhabirliği yapan Özdemir, Lübnan-İsrail sınırından, Kuzey Irak'tan ve Afganistan'dan haberler ve programlar hazırladı. 1999'da CNN Türk'ü kuran kadronun içerisinde yer aldı. 2003'te Irak işgalini muhabir olarak izledi.

2000 yılında ise “5N1K” isimli programa başlayan Özdemir, bu programla birçok ödül kazandı. Özdemir, 3 kez Altın Kelebek, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Mahmut Dikerdem Ödülü, iki kez Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “Oradaydım” 'En iyi belgesel Tv oscarı' ve '5N 1K' da 'CNN Türk TV Oscar'ı ödülünü aldı.

Cüneyt Özdemir 2011 yılında Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile evlendi. Bir çocuk babası olan Özdemir, ABD ve İstanbul'da yaşıyor.

Cüneyt Özdemir kaç yaşında?

1970 doğumlu Cüneyt Özdemir, 55 yaşında.

Cüneyt Özdemir Nereli?

Cüneyt Özdemir Ankaralıdır.

Cüneyt Özdemir Nerede Yaşıyor?

Cüneyt Özdemir İstanbul ve ABD'de yaşıyor.