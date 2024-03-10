Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na Yeşilçam Göndermeli Eleştiri: "Tutmayın Küçük Enişteyi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu oldukça ilginç sözlerle hedef aldı.

Erdoğan, “İstanbul’da sürekli kendini göstermek için azarlanıp duran, ‘tutmayın küçük enişteyi’ karakteri var. Kibirli bir edayla atıp tutuyor ama herhangi bir icraatı baki değil, zaten yarım gün mesai yapıyor” ifadelerini kullandı.