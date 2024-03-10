Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na Yeşilçam Göndermeli Eleştiri: "Tutmayın Küçük Enişteyi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na Yeşilçam Göndermeli Eleştiri: "Tutmayın Küçük Enişteyi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu oldukça ilginç sözlerle hedef aldı.
Erdoğan, “İstanbul’da sürekli kendini göstermek için azarlanıp duran, ‘tutmayın küçük enişteyi’ karakteri var. Kibirli bir edayla atıp tutuyor ama herhangi bir icraatı baki değil, zaten yarım gün mesai yapıyor” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.
“İzmir’in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin bu kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz” diye konuşan Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da ayrı bir parantez açtı.
Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "İstanbul’da sürekli kendini göstermek için azarlanıp duran, ‘tutmayın küçük enişteyi’ karakteri var."
"Kibirli bir edayla habire atıp tutuyor ama herhangi bir icraatı baki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor."
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