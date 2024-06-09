Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektronik Sigara Açıklaması: 'Asla' Çıkışıyla Konuyu Kapattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektronik Sigara Açıklaması: 'Asla' Çıkışıyla Konuyu Kapattı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' sebebiyle yaptığı açıklamada elektronik sigaraya Türkiye'de asla izin vermeyeceklerini söyledi.
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Oldukça sıkı bir sigara karşıtı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' kapsamında Vahdettin Köşkü’nde milli sporcular ve birçok farklı ülkeden çocuk ve gençlerle biraraya geldi.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada sigara ve tütün ürünlerinin zararlarıyla ilgili şu mesajları verdi: "Ülkemizde her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor."
Erdoğan konuşmasında ayrıca elektronik sigaraya da ayrı bir parantez açtı. Elektronik sigaranın da orijinal sigara kadar zararlı olduğunu ifade eden Erdoğan, e-sigaraya asla izin vermeyeceklerini dile getirdi. Erdoğan'ın elektronik sigarayla ilgili açıklamalarından öne çıkan bölümlerse şöyle: 👇
İngiltere “sigarasız nesil” yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklamıştı. Erdoğan konuşmasında gerekirse İngiltere ile irtibat kurabileceklerinin de sinyalini verdi.
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