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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektronik Sigara Açıklaması: 'Asla' Çıkışıyla Konuyu Kapattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektronik Sigara Açıklaması: 'Asla' Çıkışıyla Konuyu Kapattı!

sigara
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.06.2024 - 19:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' sebebiyle yaptığı açıklamada elektronik sigaraya Türkiye'de asla izin vermeyeceklerini söyledi.

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Oldukça sıkı bir sigara karşıtı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' kapsamında Vahdettin Köşkü’nde milli sporcular ve birçok farklı ülkeden çocuk ve gençlerle biraraya geldi.

Oldukça sıkı bir sigara karşıtı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' kapsamında Vahdettin Köşkü’nde milli sporcular ve birçok farklı ülkeden çocuk ve gençlerle biraraya geldi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada sigara ve tütün ürünlerinin zararlarıyla ilgili şu mesajları verdi: "Ülkemizde her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor."

Erdoğan burada yaptığı konuşmada sigara ve tütün ürünlerinin zararlarıyla ilgili şu mesajları verdi: "Ülkemizde her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor."

'Sigaranın bütün zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor.

Yakın çevremizden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meretin zararlarına karşı açıkça uyardık. Varsa sigara paketlerine el koyduk. Onlardan bırakacaklarına dair söz aldık.

Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler, bizim hükümetlerimizdir.'

Erdoğan konuşmasında ayrıca elektronik sigaraya da ayrı bir parantez açtı. Elektronik sigaranın da orijinal sigara kadar zararlı olduğunu ifade eden Erdoğan, e-sigaraya asla izin vermeyeceklerini dile getirdi. Erdoğan'ın elektronik sigarayla ilgili açıklamalarından öne çıkan bölümlerse şöyle: 👇

Erdoğan konuşmasında ayrıca elektronik sigaraya da ayrı bir parantez açtı. Elektronik sigaranın da orijinal sigara kadar zararlı olduğunu ifade eden Erdoğan, e-sigaraya asla izin vermeyeceklerini dile getirdi. Erdoğan'ın elektronik sigarayla ilgili açıklamalarından öne çıkan bölümlerse şöyle: 👇

'Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyorlar. 

Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu anda kadar buna müsaade etmedik. Bazı hepinizin de duyduğu bildiği markalar var, müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.'

İngiltere “sigarasız nesil” yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklamıştı. Erdoğan konuşmasında gerekirse İngiltere ile irtibat kurabileceklerinin de sinyalini verdi.

İngiltere “sigarasız nesil” yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklamıştı. Erdoğan konuşmasında gerekirse İngiltere ile irtibat kurabileceklerinin de sinyalini verdi.

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