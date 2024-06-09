Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektronik Sigara Açıklaması: 'Asla' Çıkışıyla Konuyu Kapattı!

'Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyorlar.

Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu anda kadar buna müsaade etmedik. Bazı hepinizin de duyduğu bildiği markalar var, müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.'