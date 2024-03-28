Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne Yanıt! 'Video Montaj, Mürit Müriti Nasıl İhraç Edecek?'
Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne Yanıt! 'Video Montaj, Mürit Müriti Nasıl İhraç Edecek?'
Kamuoyunda 'Cübbeli' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nin kendisini tarikattan 'ihraç' paylaşımına cevap verdi. 'Tarikat Hasan efendinin değil, mürit müriti nasıl ihraç etsin?' diyen Ünlü, hazırlanan videonun da montaj olduğunu söyledi.
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İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesi sonrası başlayan güç savaşında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası cemaatten dışlanan 'Cübbeli' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'Taleplerimiz kabul etmezlerse önemli itiraflarda bulunacağım' çıkışı sonrası, cemaatten rest gelmiş ve paylaşılan bir video ile birlikte Ünlü'nün ihraç edildiği açıklanmıştı.
Yapılan 'ihraç' açıklaması kamuoyunda büyük yer bulurken, konunun muhatabı Cübbeli Ahmet'ten yeni bir açıklama geldi
Sosyal medya hesabı üzerinden 4 saatlik video paylaşan ünlü 'ihraç' söylemine karşı çıktı. Ünlü, 'Tarikat Hasan efendinin tarikatı değil ki beni ihraç etsin. Böyle bir durumda Hasan efendinin bana 'gelmesin demesinden 'reddetti', 'ihraç etti' çıkar mı?' dedi.
Tarikatın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görüntüye ilişkin de değerlendirmede bulunan Ünlü, 'Bu videoda kime dediği belli değil, montaj söz konusu. Bir buçuk dakikalık videoyu saniyelere indirdiler, ikinci saniyesinde Hasan efendini kafası farklı yöne bakıyor ve ışık değişiyor' ifadelerini kullandı.
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