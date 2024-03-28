Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne Yanıt! 'Video Montaj, Mürit Müriti Nasıl İhraç Edecek?'

Kamuoyunda 'Cübbeli' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nin kendisini tarikattan 'ihraç' paylaşımına cevap verdi. 'Tarikat Hasan efendinin değil, mürit müriti nasıl ihraç etsin?' diyen Ünlü, hazırlanan videonun da montaj olduğunu söyledi.