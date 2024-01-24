Çok Güzeliz, Hep Güzeliz: Kendimizi Değerli Hissettiğimiz 10 An
Çok Güzeliz, Hep Güzeliz: Kendimizi Değerli Hissettiğimiz 10 An
Kendimizi değerli hissetmek için hiçbir şeye ihtiyacımız olmasa da bazı anlar var ki, onlar yaşandığında ekstra bir değer yüklenmiş gibi hissederiz. Ne mi o anlar? Gelin birlikte inceleyelim!
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1. Küçük büyük fark etmeden her başarımızda...
2. Yaptığımız bir iş için takdir edildiğimizde...
3. Kendimize bakım yaptığımızda...
4. Yaratıcı olduğumuz anlarda...
5. Sevdiğimiz insanlarla vakit geçirdiğimizde...
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6. Kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimizde...
7. Bilgilerimiz veya deneyimlerimiz hakkında bir şeyleri paylaştığımızda...
8. Doğayla iç içe vakit geçirdiğimizde...
9. Dinlenmeyi kendimize hak gördüğümüzde...
10. Sevdiğimiz insanlardan hediye aldığımızda...
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