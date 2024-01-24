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Çok Güzeliz, Hep Güzeliz: Kendimizi Değerli Hissettiğimiz 10 An

etiket Çok Güzeliz, Hep Güzeliz: Kendimizi Değerli Hissettiğimiz 10 An

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 16:01

Kendimizi değerli hissetmek için hiçbir şeye ihtiyacımız olmasa da bazı anlar var ki, onlar yaşandığında ekstra bir değer yüklenmiş gibi hissederiz. Ne mi o anlar? Gelin birlikte inceleyelim!

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1. Küçük büyük fark etmeden her başarımızda...

Bir şeyi kafamıza koyup da başardığımızda bizden değerli kimse olamıyor. Kendimizi freni olmayan bir Porsche gibi hissediyoruz!

2. Yaptığımız bir iş için takdir edildiğimizde...

İş, okul veya başka bir yerde olması fark etmez; yaptığımız iş takdir edildiğinde motivasyonumuz çok daha artıyor. Değerli hissetmek de kaçınılmaz oluyor!

3. Kendimize bakım yaptığımızda...

Bakım yaptığımızda bizden mutlusu olmuyor! Hailey Bieber'ınki gibi parıldayan bir cilde sahip olmasak da bu halimizle de güzeliz!

4. Yaratıcı olduğumuz anlarda...

Zihnimizden çıkan renkli düşüncelere engel olunmadığında kendimizi çok daha özgüvenli ve değerli hissediyoruz, bu bir gerçek! O zaman bize kimsenin engel olmadığına emin olalım. 🙂

5. Sevdiğimiz insanlarla vakit geçirdiğimizde...

Aile üyeleri, dostlarımız veya sevgilimiz... Onlarla vakit geçirdiğimizde bizden hem mutlusu hem de değerlisi olmuyor. Değer verdiğimiz insanlarla birlikte oldukça sanki daha da değerli hissediyoruz.

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6. Kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimizde...

Kendimizi olduğumuz gibi kabul etme konusunda sorunlar yaşayabiliyoruz. Hep başkalarında gördüğümüz gibi olmak istiyoruz. Ama bunu bırakıp kendimizin en iyi versiyonunda olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor.

7. Bilgilerimiz veya deneyimlerimiz hakkında bir şeyleri paylaştığımızda...

Eğer ki karşımızda bizi dinlemeye hazır insanlar varsa onu iyi değerlendirip doğal olarak bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu da bize kendimizi değerli hissettiriyor!

8. Doğayla iç içe vakit geçirdiğimizde...

Deniz kenarı, dağ veya orman yürüyüşleri bize gerçekten iyi geliyor. Nasıl gelmesin ki? Biraz oksijenin kimseye zararı dokunmaz hem!

9. Dinlenmeyi kendimize hak gördüğümüzde...

Hayat o kadar hızlı akıyor ki, yorulsak bile devam etmek zorunda kalıyoruz. O yüzden tüm bu yorgunluğu yok sayıp kendimizi öne koyduğumuzda çok daha değerli hissettiğimiz bir gerçek.

10. Sevdiğimiz insanlardan hediye aldığımızda...

Bazen bir çiçek, bazen 'Bunu görünce aklıma sen geldin' denilerek verilen küçük bir eşya... Bunların değeri paha biçilemez!

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