Çocukluğunuzda Oynayamadığınız Oyunlar İçinizde Kalmasın! En Sevilen Retro Oyunlar

Nintendo tarafından yaratılmış olan ve aynı zamanda firmanın da maskotu diyebileceğimiz Mario'yu temel alan en keyifli oyunlardan biri Super Mario.

7'den 70'e herkesin sevdiği bir karakter. Oyunları da bir o kadar eğlenceli.

Daha önce hiç oynamamış olanlar için belirtelim, bu bir platform oyunu. Çoğu platform oyununda olduğu gibi burada da oyuncular, platformlar arasında koşar, zıplar ve atlar. Zor değil ama çok eğlenceli bir oyun kesinlikle...

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