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Çocukluğunuzda Oynayamadığınız Oyunlar İçinizde Kalmasın! En Sevilen Retro Oyunlar

etiket Çocukluğunuzda Oynayamadığınız Oyunlar İçinizde Kalmasın! En Sevilen Retro Oyunlar

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 17:17

Nerede o eski oyunlar diye düşünenlere müjde! Eskiye özlem duyanlar için en sevilen retro oyunları bir araya getirdik. Bakalım sizin favoriniz listemizde var mı? Öğrenmek için hemen tık tık!

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1. Super Mario

1. Super Mario

Nintendo tarafından yaratılmış olan ve aynı zamanda firmanın da maskotu diyebileceğimiz Mario'yu temel alan en keyifli oyunlardan biri Super Mario.

7'den 70'e herkesin sevdiği bir karakter. Oyunları da bir o kadar eğlenceli.

Daha önce hiç oynamamış olanlar için belirtelim, bu bir platform oyunu. Çoğu platform oyununda olduğu gibi burada da oyuncular, platformlar arasında koşar, zıplar ve atlar. Zor değil ama çok eğlenceli bir oyun kesinlikle...

Hemen almak isteyenler için burada.

2. Donkey Kong

2. Donkey Kong

1981 yılında Nintendo tarafından yapılan bir arcade oyunu olan Donkey Kong klasik oyunlar arasında önemli bir yere sahip.

Çocukluğunuzda oynadıysanız mutlaka hatırlayacağınız çok eğlenceli bir oyun kendisi.

Almak isteyenler için burada.

3. F-Zero

3. F-Zero

F-Zero Nintendo'nun çıkardığı  futuristik bir yarış oyunu.

Yarış video oyunlarını sevenlerin favorilerinden.

Hemen almak isteyenler için burada.

4. Pokemon

4. Pokemon

Pokemon 1995 yılında yaratılmış olan bir karakter.

Pokemon'un ilk çıkış anından bu yana ivmesi hiç düşmemiş. Pokemon'un ilk video oyunu, 365 milyonu aşan satış rakamlarına sahip, buna ek olarak bir milyar defadan daha fazla indirilmiş.

Bu rakamlar ile dünyanın en çok satan ikinci video oyunu. İlki de listemizin ilk sırasında yer alan Mario!

İlk jenerasyonunda sadece 151 Pokemon varken durum 2020'lere geldiğimizde değişmiş. Şu anda resmi Pokémon sitesinde baktığımızda gözüken tam tamına 1025 adet Pokémon bulunuyor. Pokemon çok seviliyor diyebiliriz değil mi? :)

Hemen almak isteyenler için Pokemon oyunları burada.

5. Dragon Quest

5. Dragon Quest

Bağımlılık yapan bir oyun Dragon Quest.

Rol yapma oyunlarını sevenlerin favorilerinden.

Siz de eski günlerdeki gibi Dragon Quest oynamaya devam etmek isterseniz hemen buraya tıklayarak oyunu satın alabilirsiniz.

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6. Metroid

6. Metroid

Metroid tam anlamıyla zamansız bir klasilk.

Gerçek bir oyun severseniz bu oyunu mutlaka oynamışsınızdır. Hiç oynamadıysanız geç kalmış sayılmazsınız.

Almak isteyenler için burada.

7. Mega Man

7. Mega Man

İlk çıkış yılı 1987 olan tüm zamanların en iyi oyunlarından biri Mega Man.

Oyundaki silahların çeşitliliğiyle belleklerde yer etmiş bir konsol oyunu kendisi.

Hemen almak isteyenler için burada.

8. Zelda

8. Zelda

Kurgusal bir ülkede geçen hikayeli bir oyun.

Kimilerine göre tarihin en iyi oyunu.

Eğer siz de Zelda sevenlerdenseniz ve keşke şimdi de olsa oynasam diyorsanız doğru yerdesiniz.

Almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Final Fantasy

9. Final Fantasy

Final Fantasy için gelmiş geçmiş sevilen role-playing oyunlarından biridir desek abartmış olur muyuz? Hiç sanmam!

1987 yılında Japon oyun üreticisi SquareSoft tarafından yaratılmış. Ancak Oyun, Nintendo'nun konsolundan Sony PlayStation konsollarına, Microsoft'un Xbox'ına ve Windows işletim sistemi tabanlı bilgisayarlara kadar çeşitli platformlarda çok sayıda devam oyunu üretti.

Final Fantasy'nin kökleri fantezi geleneğine dayanmaktadır ve oyun birçok fantastik unsuru içermektedir.

Hemen almak isteyenler için burada.

10. Street Fighter

10. Street Fighter

Bir dönemin en sevilen oyunu. Herkesin bir karakterine vurulduğu, aduket nasıl yapılır diye öğrenmeye çalıştığı, güzel anıların canlandığı bir oyun.

Nostalji denince de sen be Street Fighter!

Favori karakterlerini özleyenler ve hemen eskilere dönmek isteyenler için Street Fighter oyunları burada.

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