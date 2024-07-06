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Çoban Bile Olamaz Demişti: Maç Sonunda Tepkisini Dile Getiren Mustafa Sarıgül Yine Montella'yı Hedef Aldı

Çoban Bile Olamaz Demişti: Maç Sonunda Tepkisini Dile Getiren Mustafa Sarıgül Yine Montella'yı Hedef Aldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 01:32

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EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelen Milli Takımımız, 2-1'lik mağlubiyetin arından turnuvaya veda etti. Tüm futbolseverleri üzen maçın arından Mustafa Sarıgül de kendi tarzıyla bir açıklama yaptı.

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Saırgül daha önce, "Erzincan'da çoban bile olamaz." dediği Montella'yı hedef aldı.

Saırgül daha önce, "Erzincan'da çoban bile olamaz." dediği Montella'yı hedef aldı.

“Aldığımız maçı verdik." diyen Sarıgül, Montella'ya Almanya’da kalmasını, geri gelmemesini söyledi.

“Aldığımız maçı verdik." diyen Sarıgül, Montella'ya Almanya’da kalmasını, geri gelmemesini söyledi.

İşte o video;

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