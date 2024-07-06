Çoban Bile Olamaz Demişti: Maç Sonunda Tepkisini Dile Getiren Mustafa Sarıgül Yine Montella'yı Hedef Aldı

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelen Milli Takımımız, 2-1'lik mağlubiyetin arından turnuvaya veda etti. Tüm futbolseverleri üzen maçın arından Mustafa Sarıgül de kendi tarzıyla bir açıklama yaptı.
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Saırgül daha önce, "Erzincan'da çoban bile olamaz." dediği Montella'yı hedef aldı.
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“Aldığımız maçı verdik." diyen Sarıgül, Montella'ya Almanya’da kalmasını, geri gelmemesini söyledi.
İşte o video;
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