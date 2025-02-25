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Çinli EngineAI, Dünyanın İlk İleri Geri Çevirebilen İnsansı Robotunu Tanıttı

Çinli EngineAI, Dünyanın İlk İleri Geri Çevirebilen İnsansı Robotunu Tanıttı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 10:52 Son Güncelleme: 25.02.2025 - 10:57

Çinli teknoloji şirketi EngineAI, robotik ve yapay zeka alanlarında dev bir adım attı. Şirket, insan biçimli robotu PM01’in ilk kez ileri geri çevirebildiği ön flip atlayışını gösteren bir video paylaştı. Bu gösteri, robotun olağanüstü denge ve koordinasyon yeteneğini sergileyerek, insan hareketlerini taklit edebilme kapasitesini gözler önüne serdi.

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Şirket, robotun hem endüstriyel alanda hem de günlük yaşamda kullanım potansiyelini araştırmayı planlıyor.

Şirket, robotun hem endüstriyel alanda hem de günlük yaşamda kullanım potansiyelini araştırmayı planlıyor.

Bu yenilikçi tasarım, insan biçimli robotların geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

Bu yenilikçi tasarım, insan biçimli robotların geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

EngineAI’in bu başarısı, Çin’in yapay zeka ve robotik alanlarındaki liderliğini bir kez daha vurguladı ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Jonathan

Henüz erik dalı oynayamadığı için tam olmamış robot.