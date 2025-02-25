Çinli EngineAI, Dünyanın İlk İleri Geri Çevirebilen İnsansı Robotunu Tanıttı

Çinli teknoloji şirketi EngineAI, robotik ve yapay zeka alanlarında dev bir adım attı. Şirket, insan biçimli robotu PM01’in ilk kez ileri geri çevirebildiği ön flip atlayışını gösteren bir video paylaştı. Bu gösteri, robotun olağanüstü denge ve koordinasyon yeteneğini sergileyerek, insan hareketlerini taklit edebilme kapasitesini gözler önüne serdi.