Cilt Bakım Rutinini Oluştururken Göz Önünde Bulundurman Gereken 10 Şey

Bakım rutinini planlarken dikkat etmen gereken bir başka unsur da bakım saatlerinin belirli olması. Her gün yapılması gereken bakımı atlamamaya özen göstermelisin. Bunun yanında sabah ve akşam yapacağın saatin aynı olması da bir alışkanlık edinmen için daha iyi olabilir. ⏲️