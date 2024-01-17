Cilt Bakım Rutinini Oluştururken Göz Önünde Bulundurman Gereken 10 Şey
Cilt Bakım Rutinini Oluştururken Göz Önünde Bulundurman Gereken 10 Şey
Cilt bakım rutini oluşturmak bazen zor olabiliyor. Bakım için bir düzen oluşturmak istiyorsan bu içerikte işini kolaylaştıracak bazı tüyolar verdik. Cilt bakım rutini oluşturmayı planlarken dikkat etmen gerekenleri merak ediyorsan seni içeriğe alalım!
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1. Bakım rutini oluştururken ilk yapman gereken cilt tipini belirlemek.
2. Bakım rutinin için ürün seçerken önce vücudunun küçük bir bölgesinde bunu mutlaka denemelisin.
3. Cilt bakım rutininin en önemli adımı cildi temizleme aşaması.
4. Bakım rutini oluştururken güneş korumasına ekstra bir önem vermek gerek.
5. Bakım rutini mutlaka mevsime göre olmalı. ❄️🌞
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6. Bakım yaparken kullanacağın bakım ürünlerinin içeriklerini detaylı şekilde incelemelisin.
7. Bakımını yaparken ürünlerin kullanım sırası çok önemli!
8. Hassas cildi olanların bakım ürünlerini seçerken ekstra dikkatli olması gerek.
9. Bakım rutini oluştururken bunun sadece bakım ürünlerini kullanarak olmayacağını da bilmen gerekiyor.
10. Bakım rutininin saatini de belirlemen gerek.
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