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Cilt Bakım Rutinini Oluştururken Göz Önünde Bulundurman Gereken 10 Şey

etiket Cilt Bakım Rutinini Oluştururken Göz Önünde Bulundurman Gereken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 16:01

Cilt bakım rutini oluşturmak bazen zor olabiliyor. Bakım için bir düzen oluşturmak istiyorsan bu içerikte işini kolaylaştıracak bazı tüyolar verdik. Cilt bakım rutini oluşturmayı planlarken dikkat etmen gerekenleri merak ediyorsan seni içeriğe alalım!

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1. Bakım rutini oluştururken ilk yapman gereken cilt tipini belirlemek.

Yağlı, kuru, normal ve karma gibi 4 tip bulunuyor. Bu tiplerden hangisinin senin cildin olduğunu önce bulmalısın. Cilt tipini belirledikten sonra buna uygun ürünleri belirlemelisin. Her cilt tipinin ihtiyacı farklı olduğu için ona uygun ürünler almak gerek.

2. Bakım rutinin için ürün seçerken önce vücudunun küçük bir bölgesinde bunu mutlaka denemelisin.

Her cildin yeni ürüne tepkisi farklı oluyor. Bu yüzden yeni alınan bakım ürününü önce küçük bir bölgede denemen gerekiyor. Bu denemeyi yaptıktan sonra cildin reaksiyon göstermiyorsa o zaman bakım rutininde yer verebilirsin.

3. Cilt bakım rutininin en önemli adımı cildi temizleme aşaması.

Bakım için iyi bir temizleyici seçmen gerekiyor. Seçtiğin temizleyici ürünün cildini kurutmayan ve doğal içerikli olmasına önem vermelisin. Cilt tipine uygun bir temizleyici alarak bakım rutinine eklemen mümkün.

4. Bakım rutini oluştururken güneş korumasına ekstra bir önem vermek gerek.

Güneşin zararlı ışınları en çok cilde zarar veriyor. Bu yüzden güneşten cildini korumanın yolu iyi bir güneş kremi kullanmak. Cilt tipine uygun güneş kremini alıp yaz-kış kullanman cildin için en iyisi. ☀️

5. Bakım rutini mutlaka mevsime göre olmalı. ❄️🌞

Mevsim değişiklikleri cildi etkileyeceği için bakımın buna uygun olmalı. Bu yüzden kışın ve yazın ayrı rutinler gerekiyor. Kışın daha çok nemlendirme yaptığın, yazın ise güneş korumasına daha çok dikkat ettiğin bir rutin harika olabilir!

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6. Bakım yaparken kullanacağın bakım ürünlerinin içeriklerini detaylı şekilde incelemelisin.

Kimyasal içeriği olan ürünlerden olabildiğince kaçınmalısın. Doğal ve cilt dostu ürünlere yönelmek senin için en iyisi. Kimyasal oranı fazla olan ürünler cildine zarar verebilir. Yine seçtiğin ürünlerin hayvanlara eziyet etmeyen markalardan ve vegan içerikli ürünler olması çok daha iyi olacaktır! 🐶🐱

7. Bakımını yaparken ürünlerin kullanım sırası çok önemli!

Ürünleri doğru sırayla kullanman gerekiyor. Cilt bakım ürünlerini aldıktan sonra en etkili sıranın ne olduğunu belirleyip buna uymalısın. Bu sıralamanın doğrusu temizleme, tonik, serum, nemlendirme, güneş kremi şeklinde olmalı.

8. Hassas cildi olanların bakım ürünlerini seçerken ekstra dikkatli olması gerek.

Hassas cildin varsa parfümsüz, alkolsuz ve hipoalerjenik ürünlere yönelmen gerek. Bakım rutinin için alacağın ürünlerin bu tarz olmasına dikkat etmelisin. Cildin hassassa o zaman kullandığın ürünler konusunda dikkat etmen gerekiyor.

9. Bakım rutini oluştururken bunun sadece bakım ürünlerini kullanarak olmayacağını da bilmen gerekiyor.

Cilt sağlığı diğer her şeyle yakından ilgili. Bu yüzden sadece bakım ürünü kullanarak cildinin sağlıklı olmasını sağlayamazsın. Bunun dışında beslenmeni düzene sokmalı ve cildi nemlendirmek için günlük su hedeflerini gerçekleştirmelisin.

10. Bakım rutininin saatini de belirlemen gerek.

Bakım rutinini planlarken dikkat etmen gereken bir başka unsur da bakım saatlerinin belirli olması. Her gün yapılması gereken bakımı atlamamaya özen göstermelisin. Bunun yanında sabah ve akşam yapacağın saatin aynı olması da bir alışkanlık edinmen için daha iyi olabilir. ⏲️

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