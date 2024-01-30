Cildinin En Güzel Halini Alması İçin Duş Sonrası Rutinine Eklemen Gereken 10 Şey
Cildinin En Güzel Halini Alması İçin Duş Sonrası Rutinine Eklemen Gereken 10 Şey
Duş sonrası cilt bakımı pek bilinmeyen bir bakım. Cildin nemlendirilmeye en çok ihtiyaç duyulan anlarından biri de duş sonrası. Duş sonrası nasıl bir bakım yapman gerektiğini bilmiyorsan içeriğe buyur bakalım!
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1. Duştan sonra ilk yapman gereken şey cildini temizlemek.
2. Duş sonrası cilt kuruyor. Cilt kuruluğunu önlemenin yolu hemen nemlendirme.
3. Duş sonrası bakımda nemlendiriciyi cildin hala nemliyken uygularsan çok daha fazla emildiğini görebilirsin.
4. Duş sonrası bakımda vücut yağları ve losyonlar önemli bir yerde.
5. El ve ayak bakımına yüz bakımı kadar önem verilmiyor.
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6. Dudaklar vücudun en savumasız ve hassas yerleri.
7. Cilt peelingi haftada bir mutlaka yapılması gereken bir bakım.
8. Duşunu soğuk suyla bitirerek cildinin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsin.
9. Cilt bakımında göz çevresi de oldukça önemli.
10. Maskeler cilt bakımın esaslı ürünlerinden. Cildine önem veriyorsan bakım rutinine maskeyi mutlaka eklemen gerekiyor.
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