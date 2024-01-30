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Cildinin En Güzel Halini Alması İçin Duş Sonrası Rutinine Eklemen Gereken 10 Şey

etiket Cildinin En Güzel Halini Alması İçin Duş Sonrası Rutinine Eklemen Gereken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 16:01

Duş sonrası cilt bakımı pek bilinmeyen bir bakım. Cildin nemlendirilmeye en çok ihtiyaç duyulan anlarından biri de duş sonrası. Duş sonrası nasıl bir bakım yapman gerektiğini bilmiyorsan içeriğe buyur bakalım!

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1. Duştan sonra ilk yapman gereken şey cildini temizlemek.

Duş sırasında cildin yeterince temizlenmemiş olabilir. Bu yüzden çıktıktan sonra ciltte kalan kirler için özel bir temizleyici kullanman gerek. Kullanacağın temizleyicinin cilt tipine uygun olmasına dikkat etmelisin.

2. Duş sonrası cilt kuruyor. Cilt kuruluğunu önlemenin yolu hemen nemlendirme.

Duştan çıkar çıkmaz cildini hemen nemlendirmelisin. Kuruyan cildini nemlendirerek su kaybını dengeleyebilirsin. Nemlendirici seçerken cilt tipini mutlaka göz önünde bulundurman gerek.

3. Duş sonrası bakımda nemlendiriciyi cildin hala nemliyken uygularsan çok daha fazla emildiğini görebilirsin.

Duştan çıkar çıkmaz cildini kurulamadan nemlendirici uygulamayı mutlaka dene. Nemlendiricinin çok daha etkili olduğunu göreceksin!

4. Duş sonrası bakımda vücut yağları ve losyonlar önemli bir yerde.

Vücut yağları ve losyonlar özellikle kuru cildi olanlar için kurtarıcı ürünler. Duş sonrası bakımda önemli yere sahip olan yağlar ile cildine gerekli bakımı sağlayabilirsin. Yağlar ve losyonlar cildi yumuşatmaya da yarıyor.

5. El ve ayak bakımına yüz bakımı kadar önem verilmiyor.

Duş sonrası bakımda en ihmal edilen yerler el ve ayaklar. El ve ayaklar, en çok kuruyan bölgelerden olduğu için duş sonrası özel bir bakım gerekiyor. Duştan sonra el ve ayak için özel üretilen nemlendiricilerle bakım yapmak gerek.

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6. Dudaklar vücudun en savumasız ve hassas yerleri.

Dudaklar genelde ihmal edilen bölgelerden. Bu yüzden ekstra bakıma ihtiyaç duyuyor. Duş sonrasında dudak bakımına dikkat etmelisin. Dudak balmı veya dudaklar için üretilen özel nemlendiricilerle dudaklarına bakım yapabilirsin.

7. Cilt peelingi haftada bir mutlaka yapılması gereken bir bakım.

Peeling, ölü deriyi ciltten temizlemek için ideal ürünlerden. Peeling düzenli yapılması gereken bir bakım. Duş sonrası peeling ile cildinin daha parlak ve pürüzsüz olmasını sağlaman mümkün.

8. Duşunu soğuk suyla bitirerek cildinin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsin.

Sıcak su hem cildi hem de saçları kurutuyor. Cildinin parlaklığını artırmak için soğuk suyla duşunu bitirebilirsin. Soğuk su ayrıca sivilce oluşumunu da engellediği için tercih ediliyor.

9. Cilt bakımında göz çevresi de oldukça önemli.

Hassas olan bu bölgenin bakımına ekstra önem verilmeli. Duş sonrası bakım yapman gereken yerlerden olan göz çevresi için özel bir bakım ürünü almalısın. Alacağın özel bakım ürünü ile göz çevrene gerekli bakımı yapman mümkün.

10. Maskeler cilt bakımın esaslı ürünlerinden. Cildine önem veriyorsan bakım rutinine maskeyi mutlaka eklemen gerekiyor.

Duş sonrası da maske yaparak cildinin en iyi hale bürünmesini sağlayabilirsin. Arındırıcı maskeler cildini kirlerden arındırarak güzelce temizlenmesini sağlıyor. Bu yüzden duş sonrası maske uygulamak şart! 🥒

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