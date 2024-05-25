CHP’li Vekili “Torpilin Fotoğrafı” Diye Paylaştı: Sınavda Sonuncu, Mülakatta Birinci!

“İktidar yandaşı olarak bilinen Büro Memur-Sen'in Trabzon Şube Başkan Yardımcısı olan Karabina, TBMM'de AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç'u (fotoğrafta ortada) makamında ziyaret etti. Ziyarette fotoğraflar çekildi. Ak Partili Koç ziyaretin fotoğrafını, “Gazi Meclisimizde misafirimiz olan Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuşçu (Fotoğrafta sağda) ve Fatih Karabina’ya ziyaretleri için teşekkür ediyorum” mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.”