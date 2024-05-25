CHP’li Vekili “Torpilin Fotoğrafı” Diye Paylaştı: Sınavda Sonuncu, Mülakatta Birinci!
CHP’li Vekili “Torpilin Fotoğrafı” Diye Paylaştı: Sınavda Sonuncu, Mülakatta Birinci!
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Meclis’te yaptığı konuşmada mülakatla müdür yapılan bir kişiden bahsetti. İddiaya göre, Trabzon Adliyesi'nde görevli Adalet Bakanlığı personeli, yazılı sınavlarda sonlarda olmasına rağmen, mülakatla yüksek puan verilerek Yazı İşleri Müdürü yapıldı. Personelin, Meclis’te AK Parti Milletvekili Vehbi Koç’u ziyaret ettiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kamu atamalarında uygulanan mülakat sistemi tartışılmaya devam ediyor. Bazı kişilerin, yazılı sınavlarda alınan düşük puana rağmen mülakatla ataması yapılabiliyor.
Bunun son örneğini ise CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen paylaştı.
“Kamu atamalarındaki mülakat skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Çok çarpıcı bir örnek Trabzon Adliyesi'nden geldi. Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın yazılı kısmında 81 alarak ilinde birinci olan E.Y mülakatla elendi ve “başarısız” sayıldı.”
“Yazılı sınav birincisinin elendiği mülakatta, 76 puanlı Fatih Karabina (fotoğrafta solda) ise mülakatta aldığı yüksek puanla Yazı İşleri Müdürü oldu. Olayın en çarpıcı kısmı ise Karabina'nın mülakattan birkaç gün önce Ankara'da verdiği poz... “
“Ziyaretin zamanlaması da dikkat çekici. AK Partili Koç'un fotoğrafı 22 Şubat 2024'te paylaştığı görülüyor. Görevde yükselme sözlü sınavlarının yapıldığı tarihler de ziyaret tarihini kapsıyor. 11 Aralık 2023 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılan sözlü sınavda başarılı olanlar görevlerinde yükselerek terfi ettiler. “
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Öte yandan pozda bir kişinin daha olduğu görülüyor: Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuşçu. Kuşçu da Trabzon Adliyesi'nde görevde yükselme sınavına giren memurlardan. Kuşçu yazılı sınavda 79 puan alarak ikinci olmuş ve mülakat sonrası “başarılı” sayılarak İdari İşler Müdürlüğüne terfi etti. Tek kişinin alınacağı kadroya, 81 puanlı E.Y yerine 79 puanlı Kuşçu alınıyor. Demek ki Kuşçu, mülakatta daha başarılı performans sergilemiş! Kuşçu'nun bu başarısında, AK artı yandaşı sendikanın şube başkanı olması ya da AK Parti Milletvekili Koç ile verdiği pozun etkisinin olup olmadığının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. “
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın