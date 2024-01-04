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Adalet Bakanı Tunç'tan 'Torpil' İddialarına Yanıt: 'Tek Kriterimiz Liyakattır'

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Torpil' İddialarına Yanıt: 'Tek Kriterimiz Liyakattır'

Yılmaz Tunç
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 14:01

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fox Ana Haber'de ortaya çıkan 'torpil' iddialarına yanıt verdi. Tunç, 'Torpil iddialarını reddediyoruz. Talepler gelebilir. Tek kriterimiz liyakattır' dedi.

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Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can'ın görevde yükselme sınavı için gelen mesajları yanıtladığı görüntüler dün Fox Ana Haber'de gösterilmiş, görüntüler sonrası mülakatlarda 'torpil' yapıldığı iddiası gündeme gelmişti. d

Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can'ın görevde yükselme sınavı için gelen mesajları yanıtladığı görüntüler dün Fox Ana Haber'de gösterilmiş, görüntüler sonrası mülakatlarda 'torpil' yapıldığı iddiası gündeme gelmişti. d

Ramazan Can'ın gelen taleplere 'Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah' diyerek yanıt verdiği görülmüştü.

Ramazan Can'ın gelen taleplere 'Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah' diyerek yanıt verdiği görülmüştü.

'Torpil' iddiaları gündemde yerini korumaya devam edereken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

'Torpil' iddiaları gündemde yerini korumaya devam edereken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Tunç, şunları söyledi:

'Tek bir isteğimiz var liyakat. Talepler her yerden gelir. Değerlendirmesini yapacak olan komisyondur. Referanslar olabilir, talepler olabilir ama değerlendirilirken liyakata bakılır. Tek meselemiz liyakattır.

Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarımıza mesaj atabilir. Değerlendirecek olan komisyonlardır. Çeşitli sınavlardan geçerler sonrasında liyakata dikkat ederiz. Talepleri alırız.'

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