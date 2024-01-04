Adalet Bakanı Tunç'tan 'Torpil' İddialarına Yanıt: 'Tek Kriterimiz Liyakattır'

Tunç, şunları söyledi:

'Tek bir isteğimiz var liyakat. Talepler her yerden gelir. Değerlendirmesini yapacak olan komisyondur. Referanslar olabilir, talepler olabilir ama değerlendirilirken liyakata bakılır. Tek meselemiz liyakattır.

Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarımıza mesaj atabilir. Değerlendirecek olan komisyonlardır. Çeşitli sınavlardan geçerler sonrasında liyakata dikkat ederiz. Talepleri alırız.'