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CHP'den Aday Adayı Olan Ancak Aday Gösterilmeyen Mesut Yar, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Oldu

CHP'den Aday Adayı Olan Ancak Aday Gösterilmeyen Mesut Yar, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Oldu

CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.02.2024 - 19:16

Aralık ayında gazeteciliği bıraktığını açıklayan Mesut Yar, siyasete soyuncu. Ünlü televizyoncu, Datça’dan bağımsız belediye başkanı adayı oldu. 

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Son olarak Sözcü TV’de Sabahın Sözcüsü isimli programı yapan Mesut Yar, Aralık ayında yaptığı bir programda gazeteciliği bıraktığını ve belediye başkanı aday adayı olacağını açıklamıştı.

Son olarak Sözcü TV’de Sabahın Sözcüsü isimli programı yapan Mesut Yar, Aralık ayında yaptığı bir programda gazeteciliği bıraktığını ve belediye başkanı aday adayı olacağını açıklamıştı.

6 Aralık’ta son yayınına çıkan Mesut Yar şu açıklamayı yapmıştı:

6 Aralık’ta son yayınına çıkan Mesut Yar şu açıklamayı yapmıştı:

'Var olduğunuz saate veda edebilmek veya konu olabilmek enterasan bir şeydi. Bu hakkı bana veren Sözcü TV'ye teşekkür ediyorum. Bundan önceki yerlerden görüşmek dileğiyle ayrılmıştım. Şimdi gülüşeceğimize inandığım farklı bir mesleki ayrımdayım. Mesleğin 39'uncu yılında bir karar vermem gerekiyordu. Hakikatin ve halkın tarafında olmak durumundaydım.

Ayrılma nedenim çoğunuzu şaşırtacak ama 1900'lerin sonunda bir gazeteci olarak gittiğim daha doğrusu bir arkeolog olarak gittiğim, belgeselini yaptığım Datça'yı, 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak memleketin en uç köşelerinden bir tanesini mutlu etmeye gidiyorum.”

CHP'den Datça Belediye Başkan Adayı adayı olan ünlü televizyon programcısı Mesut Yar, aday gösterilmeyince Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.

CHP'den Datça Belediye Başkan Adayı adayı olan ünlü televizyon programcısı Mesut Yar, aday gösterilmeyince Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.

Mesut Yar, kararını sosyal medya hesabı üzerinden "BAĞIMSIZ" paylaşımı yaparak duyurdu.

Mesut Yar, kararını sosyal medya hesabı üzerinden "BAĞIMSIZ" paylaşımı yaparak duyurdu.

Mesut Yar, CHP'den Aday adayı olmuş, ancak CHP yönetimi uzun yıllar ilçe başkanlığı görevini yürüten Aytaç Kurt'u tercih etmişti.

Mesut Yar, CHP'den Aday adayı olmuş, ancak CHP yönetimi uzun yıllar ilçe başkanlığı görevini yürüten Aytaç Kurt'u tercih etmişti.
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