CHP'den Aday Adayı Olan Ancak Aday Gösterilmeyen Mesut Yar, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Oldu
CHP'den Aday Adayı Olan Ancak Aday Gösterilmeyen Mesut Yar, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Oldu
Aralık ayında gazeteciliği bıraktığını açıklayan Mesut Yar, siyasete soyuncu. Ünlü televizyoncu, Datça’dan bağımsız belediye başkanı adayı oldu.
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Son olarak Sözcü TV’de Sabahın Sözcüsü isimli programı yapan Mesut Yar, Aralık ayında yaptığı bir programda gazeteciliği bıraktığını ve belediye başkanı aday adayı olacağını açıklamıştı.
6 Aralık’ta son yayınına çıkan Mesut Yar şu açıklamayı yapmıştı:
CHP'den Datça Belediye Başkan Adayı adayı olan ünlü televizyon programcısı Mesut Yar, aday gösterilmeyince Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.
Mesut Yar, kararını sosyal medya hesabı üzerinden "BAĞIMSIZ" paylaşımı yaparak duyurdu.
Mesut Yar, CHP'den Aday adayı olmuş, ancak CHP yönetimi uzun yıllar ilçe başkanlığı görevini yürüten Aytaç Kurt'u tercih etmişti.
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