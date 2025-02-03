Chery Fiyat Listesi Şubat 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
Chery Fiyat Listesi Şubat 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
Yeni yılın gelmesinin ardından otomobil markaları fiyat güncellemesi yaptı. Şubat ayında araç fiyatlarında artış olup olmayacağı ise merak konusu olmuştu. Araç fiyatları araştırılırken en dikkat çeken markalardan biri de Chery oldu. Türkiye'de en çok satan SUV markalarından biri olan Chery Şubat güncel fiyatlarını açıkladı. Chery Şubat ayı güncel fiyat listesini 1 Şubat itibariyle yayınladı.
Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?
İşte, Chery Şubat güncel fiyat listesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chery Fiyat Listesi Şubat
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chery Omoda 5 Pro Şubat fiyat listesi
Chery Tiggo 7 Pro Max Şubat fiyat listesi
Chery Tiggo 8 Pro Max Şubat fiyat listesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın