Chery Fiyat Listesi Şubat 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Yeni yılın gelmesinin ardından otomobil markaları fiyat güncellemesi yaptı. Şubat ayında araç fiyatlarında artış olup olmayacağı ise merak konusu olmuştu. Araç fiyatları araştırılırken en dikkat çeken markalardan biri de Chery oldu. Türkiye'de en çok satan SUV markalarından biri olan Chery Şubat güncel fiyatlarını açıkladı. Chery Şubat ayı güncel fiyat listesini 1 Şubat itibariyle yayınladı.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Şubat güncel fiyat listesi.

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