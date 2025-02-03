onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Chery Fiyat Listesi Şubat 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Chery Fiyat Listesi Şubat 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Chery
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 00:11

Yeni yılın gelmesinin ardından otomobil markaları fiyat güncellemesi yaptı. Şubat ayında araç fiyatlarında artış olup olmayacağı ise merak konusu olmuştu. Araç fiyatları araştırılırken en dikkat çeken markalardan biri de Chery oldu. Türkiye'de en çok satan SUV markalarından biri olan Chery Şubat güncel fiyatlarını açıkladı. Chery Şubat ayı güncel fiyat listesini 1 Şubat itibariyle yayınladı.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Şubat güncel fiyat listesi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Chery Fiyat Listesi Şubat

Chery Fiyat Listesi Şubat

Çin'in en yeni otomobil markalarından olan Chery, yükselttiği otomobil modelleriyle Türkiye'de de en çok satan modelle arasında. Chery, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olan fiyat listesini güncelledi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 Pro Şubat fiyat listesi

Chery Omoda 5 Pro Şubat fiyat listesi

2024 Model

  • Vision 1.720.000 TL

  • Intelligent 1.870.000 TL

  • Exceptional 1.999.000 TL

2025 Model

  • Vision 1.820.000 TL

  • Intelligent 1.970.000 TL

  • Exceptional 2.099.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max Şubat fiyat listesi

Chery Tiggo 7 Pro Max Şubat fiyat listesi

2024 Model

  • Intelligent 1.910.000 TL

  • Exceptional 2.080.000 TL

2025 Model

  • Intelligent 2.010.000 TL

  • Exceptional 2.180.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro Max Şubat fiyat listesi

Chery Tiggo 8 Pro Max Şubat fiyat listesi

2024 Model

  • Intelligent 2.100.000 TL

  • Exceptional 2.290.000 TL

2025 Model

  • Intelligent 2.200.000 TL

  • Exceptional 2.390.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın