Chery Fiyat Listesi Ocak 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
Chery Fiyat Listesi Ocak 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
2025'in gelmesiyle birlikte, otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Ocak ayında otomobil markaları üncel fiyat listelerini yayınladı. Çin otomobil devi Chery de ülkemizde fiyatı merak edilen markalar arasında. Türkiye'de en çok satan SUV markalarından biri olan Chery Ocak güncel fiyatlarını açıkladı. Chery Ocak ayı güncel fiyat listesini 10 Ocak itibariyle yayınladı.
Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?
İşte, Chery Ocak güncel fiyat listesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chery Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chery Omoda 5 Pro Ocak fiyat listesi
Chery Tiggo 7 Pro Max Ocak fiyat listesi
Chery Tiggo 8 Pro Max Ocak fiyat listesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın