Chery Fiyat Listesi Ocak 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

2025'in gelmesiyle birlikte, otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Ocak ayında otomobil markaları üncel fiyat listelerini yayınladı. Çin otomobil devi Chery de ülkemizde fiyatı merak edilen markalar arasında. Türkiye'de en çok satan SUV markalarından biri olan Chery Ocak güncel fiyatlarını açıkladı. Chery Ocak ayı güncel fiyat listesini 10 Ocak itibariyle yayınladı.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Ocak güncel fiyat listesi.

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