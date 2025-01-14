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Chery Fiyat Listesi Ocak 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

etiket Chery Fiyat Listesi Ocak 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Chery
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 11:17

2025'in gelmesiyle birlikte, otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Ocak ayında otomobil markaları üncel fiyat listelerini yayınladı. Çin otomobil devi Chery de ülkemizde fiyatı merak edilen markalar arasında. Türkiye'de en çok satan SUV markalarından biri olan Chery Ocak güncel fiyatlarını açıkladı. Chery Ocak ayı güncel fiyat listesini 10 Ocak itibariyle yayınladı.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Ocak güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Chery Fiyat Listesi

Chery Fiyat Listesi

Çin'in en yeni otomobil markalarından olan Chery, yükselttiği otomobil modelleriyle Türkiye'de de en çok satan modelle arasında. Chery, 10 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan fiyat listesini güncelledi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 Pro Ocak fiyat listesi

Chery Omoda 5 Pro Ocak fiyat listesi

  • Vision 1.670.000 TL

  • Intelligent 1.820.000 TL

  • Exceptional 1.974.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max Ocak fiyat listesi

Chery Tiggo 7 Pro Max Ocak fiyat listesi

  • Intelligent 1.858.300 TL

  • Exceptional 2.029.800 TL

Chery Tiggo 8 Pro Max Ocak fiyat listesi

Chery Tiggo 8 Pro Max Ocak fiyat listesi

  • Intelligent 2.055.000 TL

  • Exceptional 2.200.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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