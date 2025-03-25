Cenk Tosun'un Japonya'ya Transferi Edin Dzeko'nun Sakatlığıyla İptal Oldu
Cenk Tosun'un Japonya'ya Transferi Edin Dzeko'nun Sakatlığıyla İptal Oldu
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle takımda kaldı. En-Nesyri ve Dzeko'nun ardından takımın üçüncü forveti konumunda olan Cenk,sezonun kalan bölümünde daha fazla süre alabilir.
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Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi gerçekleşmiyor.
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Dzeko'nun burnu kırılmıştı.
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