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Cenk Tosun'un Japonya'ya Transferi Edin Dzeko'nun Sakatlığıyla İptal Oldu

Cenk Tosun'un Japonya'ya Transferi Edin Dzeko'nun Sakatlığıyla İptal Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.03.2025 - 22:57

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle takımda kaldı. En-Nesyri ve Dzeko'nun ardından takımın üçüncü forveti konumunda olan Cenk,sezonun kalan bölümünde daha fazla süre alabilir.

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Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi gerçekleşmiyor.

Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi gerçekleşmiyor.

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana yedek kulübesinde bekleyen Cenk Tosun’un takımdan ayrılması gündemdeydi. Japonya’ya transferi için teknik heyet ve yönetimden izin alan deneyimli golcünün bu planı gerçekleşmedi. Teknik Direktör Jose Mourinho, Dzeko'nun sakatlığını göz önünde bulundurarak Cenk’in takımda kalmasına karar verdi.

Dzeko'nun burnu kırılmıştı.

Dzeko'nun burnu kırılmıştı.

Yıldız ismin Bosna Hersek’in Romanya ile oynadığı 2026 Dünya Kupası Eleme maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burnunda kırık meydana gelmişti. İstanbul’a döndükten sonra kulüp doktorları tarafından kontrol edilen tecrübeli golcü için özel olarak karbon maske yaptırılmıştı. 39 yaşındaki forvetin kalan maçlarda maskeyle sahaya çıkacağı ifade edilmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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