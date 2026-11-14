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Cemre Baysel'le Aşk Yaşayan Emirhan Topçu’nun Mahmut Orhan’ın Sevgilisini Repostladığı İddiası Gündem Oldu

Cemre Baysel'le Aşk Yaşayan Emirhan Topçu’nun Mahmut Orhan’ın Sevgilisini Repostladığı İddiası Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 09:51
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Beşiktaşlı milli futbolcu Emirhan Topçu ile oyuncu Cemre Baysel’in bir süredir konuşulan ilişkisi, Baysel’in “Ne güzel duymuşsunuz işte” sözleriyle doğrulandı. Bu açıklamanın hemen ardından Topçu’nun adı bu kez bir Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Futbolcunun, Mahmut Orhan’ın sevgilisi Daria Yakubchik’in gönderisini repost edip kısa süre sonra geri aldığı öne sürüldü. İddia, aylar önce İsmail Yüksek’le ilgili çıkan benzer haberi de hatırlattı.

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Beşiktaşlı Emirhan Topçu’nun adı daha önce de aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Beşiktaşlı Emirhan Topçu’nun adı daha önce de aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Çaykur Rizespor altyapısından yetişen Emirhan Topçu, Ağustos 2024’te Beşiktaş’a transfer oldu. Savunmada görev yapan ve A Milli Takım’da da forma giyen Topçu’nun adı, transferinden sonraki dönemde magazin haberlerinde de sıkça geçmeye başladı. 2025’te futbolcuyla ilgili çıkan ilk iddialardan biri, sosyal medya fenomeni Danla Bilic’le birlikte Batum’a gittiği yönündeydi. Bilic, aşk söylentisini yalanladı. 

Aynı yılın mayıs ayında bu kez Prens dizisinin oyuncusu Derya Pınar Ak’la görüştüğü öne sürüldü. İkilinin İstanbul’un Anadolu Yakası’nda buluştuğu iddiası magazin basınına yansıdı. Topçu’nun adı daha sonra Demet Özdemir’le de anıldı. Bunlar basına yansıyan aşk iddiaları olarak kaldı. Cemre Baysel’le ilgili haberlerde ise haftalar süren söylentilerin ardından oyuncudan doğrudan açıklama geldi.

Cemre Baysel, Emirhan Topçu’yla ilişkisini “Ne güzel duymuşsunuz işte” diyerek doğruladı.

Cemre Baysel, Emirhan Topçu’yla ilişkisini “Ne güzel duymuşsunuz işte” diyerek doğruladı.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu’nun adı ekim ayında birlikte anılmaya başladı. İkilinin sosyal medyada birbirini takibe alması dikkat çekerken, Baysel’in gönderenini açıklamadan paylaştığı çiçek buketi de aşk iddialarına eklendi. Magazin gündemine taşınan bu ayrıntıların ardından gözler, Baysel’in muhabirlerle bir sonraki karşılaşmasına çevrildi. 

12 Kasım akşamı İstanbul’da görüntülenen Baysel’e, Topçu’yla birlikte olup olmadığı soruldu. Oyuncu, daha önce bir gelişme olursa muhabirlerin zaten duyacağını söylediğini hatırlattı ve bu kez “Ne güzel duymuşsunuz işte” diyerek ilişkiyi doğruladı. İkilinin henüz birlikte görüntülenmemesi sorulunca da Topçu’nun A Milli Takım kampında olduğunu söyledi. Böylece haftalardır Instagram’daki takipleşme ve çiçek paylaşımı üzerinden konuşulan ilişki, Baysel’in kendi sözleriyle açıklığa kavuştu.

Aşk açıklamasının ardından bu kez Daria Yakubchik’in gönderisi gündem oldu.

Aşk açıklamasının ardından bu kez Daria Yakubchik’in gönderisi gündem oldu.

Baysel’in açıklamasından bir gün sonra, 13 Kasım’da, sosyal medyada Topçu’nun Instagram hesabına ait olduğu belirtilen ekran görüntüleri dolaşıma girdi. Paylaşımlardaki iddiaya göre futbolcu, DJ Mahmut Orhan’ın sevgilisi Daria Yakubchik’e ait bir gönderiyi Instagram’ın yeniden paylaşma özelliğiyle repost etti. Gönderinin kısa süre sonra Topçu’nun profilindeki repost bölümünden kaldırıldığı öne sürüldü.

Daria Yakubchik’in adı daha önce de benzer bir Instagram paylaşımıyla spor ve magazin haberlerine konu olmuştu. Aylar önce Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek’in, Yakubchik’in elinde iskambil kağıtlarıyla poz verdiği bir gönderiyi repost ettiği ve ardından geri aldığı basına yansımıştı. Aynı ismin bu kez bir başka milli futbolcuyla ilgili repost iddiasında geçmesi, eski haberi yeniden hatırlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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