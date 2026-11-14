Cemre Baysel'le Aşk Yaşayan Emirhan Topçu’nun Mahmut Orhan’ın Sevgilisini Repostladığı İddiası Gündem Oldu
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Beşiktaşlı milli futbolcu Emirhan Topçu ile oyuncu Cemre Baysel’in bir süredir konuşulan ilişkisi, Baysel’in “Ne güzel duymuşsunuz işte” sözleriyle doğrulandı. Bu açıklamanın hemen ardından Topçu’nun adı bu kez bir Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Futbolcunun, Mahmut Orhan’ın sevgilisi Daria Yakubchik’in gönderisini repost edip kısa süre sonra geri aldığı öne sürüldü. İddia, aylar önce İsmail Yüksek’le ilgili çıkan benzer haberi de hatırlattı.
Beşiktaşlı Emirhan Topçu’nun adı daha önce de aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.
Cemre Baysel, Emirhan Topçu’yla ilişkisini “Ne güzel duymuşsunuz işte” diyerek doğruladı.
Aşk açıklamasının ardından bu kez Daria Yakubchik’in gönderisi gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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