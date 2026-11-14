Cemre Baysel'le Aşk Yaşayan Emirhan Topçu’nun Mahmut Orhan’ın Sevgilisini Repostladığı İddiası Gündem Oldu

Çaykur Rizespor altyapısından yetişen Emirhan Topçu, Ağustos 2024’te Beşiktaş’a transfer oldu. Savunmada görev yapan ve A Milli Takım’da da forma giyen Topçu’nun adı, transferinden sonraki dönemde magazin haberlerinde de sıkça geçmeye başladı. 2025’te futbolcuyla ilgili çıkan ilk iddialardan biri, sosyal medya fenomeni Danla Bilic’le birlikte Batum’a gittiği yönündeydi. Bilic, aşk söylentisini yalanladı.

Aynı yılın mayıs ayında bu kez Prens dizisinin oyuncusu Derya Pınar Ak’la görüştüğü öne sürüldü. İkilinin İstanbul’un Anadolu Yakası’nda buluştuğu iddiası magazin basınına yansıdı. Topçu’nun adı daha sonra Demet Özdemir’le de anıldı. Bunlar basına yansıyan aşk iddiaları olarak kaldı. Cemre Baysel’le ilgili haberlerde ise haftalar süren söylentilerin ardından oyuncudan doğrudan açıklama geldi.