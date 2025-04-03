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Cem Küçük İkna Olmuş: "Tutuklanan Gençlerin Çoğunun Sabıkası Varmış"

Cem Küçük İkna Olmuş: "Tutuklanan Gençlerin Çoğunun Sabıkası Varmış"

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.04.2025 - 13:12

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmiş ve çoğu üniversite öğrencisi 301 kişi tutuklanmıştı.

Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması için geçerli sebep olduğuna ikna olduğunu söyledi. Ayrıca Cem Küçük’ün iddiasına göre, gösterilerde tutuklanan çoğu kişinin daha önce de sabıkası varmış.

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Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmişti.

301 kişinin tutuklandığı gösterilerde yaşananlar gündemdeki yerini koruyor. Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yapılan gösterilerin ve boykot çağrılarının gereksiz olduğunu söyledi.

“Ben ikna oldum”

“Ben ikna oldum”

Bir kişi için ülkeyi yakmanın manası yok” diyen Cem Küçük, “Ben ikna oldum kardeşim, MASAK raporlarını okudum, çalıp çırpmışsınız. Bir kişi tutuklandı diye ülkeyi yakmanın, boykot etmenin, sokaklarda polise asit atmanın ne anlamı var. Ayrıca, o tutuklanan 301 öğrencinin çoğunun sabıkası varmış.” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük’ün açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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