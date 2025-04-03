Cem Küçük İkna Olmuş: "Tutuklanan Gençlerin Çoğunun Sabıkası Varmış"
Cem Küçük İkna Olmuş: "Tutuklanan Gençlerin Çoğunun Sabıkası Varmış"
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmiş ve çoğu üniversite öğrencisi 301 kişi tutuklanmıştı.
Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması için geçerli sebep olduğuna ikna olduğunu söyledi. Ayrıca Cem Küçük’ün iddiasına göre, gösterilerde tutuklanan çoğu kişinin daha önce de sabıkası varmış.
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Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmişti.
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“Ben ikna oldum”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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