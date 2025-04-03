“Bir kişi için ülkeyi yakmanın manası yok” diyen Cem Küçük, “Ben ikna oldum kardeşim, MASAK raporlarını okudum, çalıp çırpmışsınız. Bir kişi tutuklandı diye ülkeyi yakmanın, boykot etmenin, sokaklarda polise asit atmanın ne anlamı var. Ayrıca, o tutuklanan 301 öğrencinin çoğunun sabıkası varmış.” ifadelerini kullandı.