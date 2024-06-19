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Çarpıcı Sahneleriyle ve Hikayesiyle İzleyenin Bir Daha Unutamadığı Karanlık Filmler

Çarpıcı Sahneleriyle ve Hikayesiyle İzleyenin Bir Daha Unutamadığı Karanlık Filmler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 11:01

Çarpıcı sahneleri ve iç karartıcı hikayeleriyle akıllara kazınan ve 'bir kere izledim yeter bir daha adını bile duymak istemiyorum' dedirten filmleri listelediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak: https://www.ranker.com/list/important...
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15. Dönüş Yok (2002)

15. Dönüş Yok (2002)

IMDb: 7.3

Özet: 1998 Cannes Film Festivali ödüllü Seul Contre Nous'un sansasyonel yönetmeni Gaspar Noé’den, gösterildiği hemen her yerde yoğun tartışmalara ve ağır tepkilere hedef olmuş, aşk, tecavüz ve intikam üzerine sarsıcı bir film.Gösterildiği bazı ülkelerde, seyircilerin bayılmaları ya da koltukları parçalamaları gibi vakalara neden olan film, sansürlenip sansürlenmeyeceği tartışmalarını geride bıraktı ve nihayet huzurlarımızda.

Yönetmen: Gaspar Noé

Oyuncular: Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel

14. The Nightingale (2018)

14. The Nightingale (2018)

IMDb: 7.3

Özet:1829 yılında İngiliz bir asker, Claire’nin (Aisling Franciosi) ailesine karşı korkunç bir suç işler. Claire ailesine yapılanlara karşı intikam almak ister ve askeri Tasmanya’nın ıssız, yabani bölgeleri boyunca kovalar. Bu sırada da Aborjinli Billy’den (Baykali Ganambarr) yardım ister. Billy de onun gibi geçmişi şiddet dolu travmalara sahip bir takipçidir.

Yönetmen: Jennifer Kent

Oyuncular: Aisling Franciosi, Maya Christie, Baykali Ganambarr

13. Tenin Gizemi (2004)

13. Tenin Gizemi (2004)

IMDb: 7.6

Özet: 1981 yılında Kansas’ta başlayan hikaye, küçükken aynı beysbol takımında oynayan Brian ve Neil’in hayatlarına odaklanıyor. 8 yaşındayken amnezi geçiren Brian, neler yaşadığını hatırlayamadığı hayatından eksilen 5 saatte uzaylılar tarafından kaçırılıp üzerinde deneyler yapıldığına inanmaktadır. Neil ise beysbol takımının koçunun tacizine uğramış, geri kalan hayatı boyunca onu unutamamış ara sıra fahişelik yapmakta olan bir gençtir. Küçükken yaşadıkları travmatik olaylar sonucu hayatları tamamıyla değişen iki gencin yolları yıllar sonra tekrar kesişecektir. Çünkü Brian, Neil’in kendisinin uzaylılar tarafından kaçırılmasını açıklayabileceğini düşünmektedir...

Yönetmen: Gregg Araki

Oyuncular: Brady Corbet, Joseph Gordon-Levitt, Elisabeth Shue

12. Uçurtma Avcısı (2007)

12. Uçurtma Avcısı (2007)

IMDb: 7.6

Özet: Kaliforniya’da yaşayan Amir, ülkeye Taliban rejiminin gelmesinden sonra Amerika’ya göç eden Kabil’li zengin bir tüccar ailenin oğludur. Yıllar sonra çocukluk arkadaşı Hassan ve karısının Taliban tarafından öldürüldüğü haberini alır. Arkadaşının başı dertte olan oğlunu bulmak ve onu kölelik yaşamından kurtarmak için Afganistan’a geri döner.Afgan yazar Khaled Hosseini’nin aynı adlı best-seller romanından uyarlanan “The Kite Runner”’ın yapımcılığını Sam Mendes, Walter F. Parkes ve Laurie MacDonald’ın gerçekleştirdi. Senaryosunu ise “25th Hour”daki çalışmasından tanıdığımız David Benioff ile Khaled Hosseini beraber yazdılar. 

Yönetmen: Marc Forster

Oyuncular: Khalid Abdalla, Ahmad Khan Mahmoodzada, Atossa Leoni

11. Beşir'le Vals (2008)

11. Beşir'le Vals (2008)

IMDb:8.0

Özet: Bir gece yönetmen Ari Folman barda arkadaşıyla oturmuş sohbet etmektedir. Arkadaşı, Ari’ye durmadan gördüğü bir kabustan bahseder. Kabusunda 26 tane vahşi köpekten kaçıyordur. Bu kabusun, iki adamın da Lübnan Savaşı’nda yaşadıklarıyla ilgisi olduğu kanısına varırlar. Ari, hayatının o dönemiyle ilgili pek bir şey hatırlamadığını fark edip şaşırır. Bu ilginç durum karşısında, dünyanın dört bir yanından dostlarını ve asker arkadaşlarını bulup savaşta yaşananlar hakkında konuşmaya karar verir. O dönemle ve kendisi ile ilgili gerçeği ortaya çıkarması gerekmektedir. Ari bu gizemi deştikçe, hafızası gerçeküstü resimlerle uyanmaya başlar.

Yönetmen: Ari Folman

Oyuncular: Ari Folman, Ron Ben-Yishai, Ronny Dayag

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10. Otel Ruanda (2004)

10. Otel Ruanda (2004)

IMDb: 8.1

Özet: Dünyanın öbür ucundaki bir ülkede, Rwanda'da 1994'de Hutu'larla Tutsi'ler arasında çıkan savaş yüzünden yüzbinlerce insan öldürülür. Sokaklar adeta bir ceset tarlasına dönmüştür. Tüm dünya yaşanan bu insanlık durumuna parmağını bile kıpırdatmazken, bir otel sahibi olan Paul, 1200 kişinin hayatını kurtarmak için inanılmaz bir özveri gösterir ve otelini adeta bir sığınağa çevirir. Don Cheadle’a filmde sergilediği olağanüstü performans sonucu En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandıran film, gerçek bir insanlık dramı ve gerçek bir kahramanlık hikayesi.

Yönetmen: Terry George 

Oyuncu: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Joaquin Phoenix

9. Gizli Dünya (2015)

9. Gizli Dünya (2015)

IMDb: 8.1

Özet: Jack ile annesi, 5 yıl boyunca tek odada hayatlarını sürdürmek zorunda kalmıştır. Hiç dışarı çıkamadıkları için, 5 yaşındaki Jack bütün hayatı bu odadan ibaret sanmaktadır. Fakat günün birinde kurtuldukları zaman, küçük Jack’in keşifleri oldukça sarsıcı olacaktır.

Yönetmen: Lenny-Abrahamson

Oyuncular: Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers

8. 12 Yıllık Esaret (2013)

8. 12 Yıllık Esaret (2013)

IMDb: 8.1

Özet: 1841'de New York'ta yaşayan Solomon Northup, kendisini müziğe adamış siyahi bir adamdır. Ailesiyle birlikte yaşayan Solomon, özgür yaşayan ve istediği şeyleri yapabildiği için mutlu bir adamdır. Fakat bir gün bir müzik işi için 2 adam ile tanışır ve çalışmak için Washington'a gider. İnandığı medeni dünya alt üst olur çünkü kendisini kaçırıp Güney'de bir çiflikte köle olarak çalışması için satarlar. Özgürlüğünü korumak için verdiği tüm emekler ve mücadele yerle bir olmuş, hayatı kabusa dönmüştür. Bu cehennemde Solomon acıyı, şiddeti, küçük düşürülmeyi yeniden öğrenecek ve isyan etmeye cesareti olmayan br grup insanın umutsuzluğuna şahit olacaktır. Sevdiklerini ve hayatını geri almak için ne yapması gerektiğini kesinlikle bulmuştur...

Yönetmen: Steve McQueen

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender

7. Bir Rüya için Ağıt (2000)

7. Bir Rüya için Ağıt (2000)

IMDb: 8.3

Özet: Sara Goldfarb, tv bağımlısı dul bir kadındır. Oğlu Harry ise kız arkadaşı güzel Marion ve uyuşturucu dağıtıcısı Tyrone'la takılan madde bağımlısı bir çocuktur. Sara, bir tv şovuna çıkmaya hak kazanır ve çok heyecanlıdır. Ödül olan kırmızı elbiseye girebilmek için kilo vermeye çalışır ve diyet haplarından kullanmaya başlar. Diğer yandan Harry ve arkadaşları, hiç durmadan eroin ve kokain kullanmaya devam etmektedirler. Bu bağımlılıklar zamanla aileyi bir felakete sürükleyecektir.

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly

6. Otomatik Portakal (1971)

6. Otomatik Portakal (1971)

IMDb: 8.3

Özet: Alex (Malcolm McDowell), huzur dolu fütürist evinde tüm gün uyuyan ve de geceleri arkadaşları ile masum insanlara sokaklarda ve evlerinde saldıran acımasız genç bir hayduttur. Sonunda polis tarafından yakalanınca Alex rehabilitasyona gönderilir. Bu istek azaltma formunda olan rehabilitasyonda yaptıklarının kat ve kat fazlası şiddet içeren ve insanı dehşete düşüren bir zaman geçirir.

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates

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5. Gel ve Gör (1985)

5. Gel ve Gör (1985)

IMDb: 8.4

Özet: 1943 yılında Belarus’ta Naziler tarafından gerçekleştirilen vahşeti küçük bir çocuğun hikayesi üzerinden bu sarsıcı ve rahatsız edici film, gelmiş geçmiş en korkunç savaş filmlerinden biridir. Savaşın olayların doğal akışını mahveden yakıcı gücünü anlatıyor. Gerçeklere dayanan filmin kahramanı, Beyaz Rusya'lı on altı yaşındaki Flyora. Başta yalnızca bir çocuk olan Flyora, ormana kaçar ve partizanlara katılır. Nazilerin vahşetini yaşadıktan sonra ise Flyora büyür, hatta yaşlanır. Bir zamanlar taptaze olan çocuksu yüzü artık kırışıklıklarla doludur.

Yönetmen: Elem Klimov

Oyuncular: Aleksey Kravchenko, Olga Mironova, Liubomiras Laucevicius

4. Piyanist (2002)

4. Piyanist (2002)

IMDb: 8.5

Özet: Wladyslaw Szpilman, Polonyalı başarılı bir piyanisttir. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Polonya'yı işgal etmesiyle hayatı kâbusa döner. Musevi olduğu halde şans eseri toplama kamplarına gitmekten kurtulur ve Varşova'nın gettolarında yaşamaya başlar. Acı ve sefalet dolu yaşamı, bir gün bir Alman subayının ona yardıma gelmesi ve onu oradan kurtarmasıyla değişir.

Yönetmen: Roman Polanski

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay

3. Ateş Böceklerinin Mezarı (1988)

3. Ateş Böceklerinin Mezarı (1988)

IMDb: 8.5

Özet: II. Dünya Savaşı henüz sona ermiş, Japonya onur kırıcı bir şekilde teslim olmaya zorlanmıştır. Aynı günlerde Seita isimli delikanlı bir tren istasyonunda yere uzanmış son nefesini vermektedir. Seita yaşadıklarını hatırlar. O ve küçük kardeşi Setsuko, savaş başladığında Kobe'de yaşamaktadırlar. Anneleri Amerikan bombardımında öldüğünde, babaları da donanmada denizci olduğu için teyzelerinin yanına gönderilirler. Buraya uyum sağlayamayan ve teyzeleriyle tartışan iki kardeş evden kaçıp yollara düşer. Bir yandan özgürlüğün tadına varıp pastoral doğal ortamda kendilerini kaybederken, bir yandan da savaşın dayattığı zorluklara birlikte göğüs germek zorunda kalırlar. Hayatta kalmak başlı başına bir mesele haline geldiğinde Seita büyümenin ne olduğunu da anlamak zorunda kalacaktır...

Yönetmen: Isao Takahata

Oyuncular: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Akemi Yamaguchi

2. Sevgili Zachary: Bir Oğula Babası ile İlgili Bir Mektup (2008)

2. Sevgili Zachary: Bir Oğula Babası ile İlgili Bir Mektup (2008)

IMDb: 8.5 

Özet: Yönetmen Kurt Kuenne'in 25 Eylül 2001’de Latrobe, Pennsylvania'da, eski sevgilisi Shirley Turner tarafından vücudunun beş yerinden vurularak öldürülen arkadaşı Andrew Bagby anısına önce Shirley Turner'dan doğacak oğlu Zachary için başladığı, sonra ise Andrew'in ailesi David-Kathleen Bagby için tamamladığı tamamen gerçek kişi ve olayları konu edinen belgesel türündeki filmi.

Yönetmen: Kurt Kuenne

Oyuncular: Kurt Kuenne, Andrew Bagby, David Bagby

1. Schindler'in Listesi (1993)

1. Schindler'in Listesi (1993)

IMDb: 9.0

Özet: Tüm zamanların tarihsel açıdan en önemli filmlerinden biri olan Steven Spielberg'in Schindler'in Listesi, cesaret ve inanç dersleriyle nesiller boyu ilham vermeye devam eden güçlü bir hikaye. En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere yedi Akademi Ödülü sahibi olan bu inanılmaz gerçek hikaye, Holokost sırasında 1.100'den fazla Yahudinin hayatını kurtaran esrarengiz Oskar Schindler'i (Liam Neeson) konu alıyor. Bu, fark yaratan bir adamın zaferi ve yaptıkları sayesinde insanlık tarihinin en karanlık bölümlerinden birini atlatanların dramıdır.

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley

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