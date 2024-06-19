Çarpıcı Sahneleriyle ve Hikayesiyle İzleyenin Bir Daha Unutamadığı Karanlık Filmler
Çarpıcı Sahneleriyle ve Hikayesiyle İzleyenin Bir Daha Unutamadığı Karanlık Filmler
Kaynak: https://www.ranker.com/list/important...
Çarpıcı sahneleri ve iç karartıcı hikayeleriyle akıllara kazınan ve 'bir kere izledim yeter bir daha adını bile duymak istemiyorum' dedirten filmleri listelediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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15. Dönüş Yok (2002)
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14. The Nightingale (2018)
13. Tenin Gizemi (2004)
12. Uçurtma Avcısı (2007)
11. Beşir'le Vals (2008)
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10. Otel Ruanda (2004)
9. Gizli Dünya (2015)
8. 12 Yıllık Esaret (2013)
7. Bir Rüya için Ağıt (2000)
6. Otomatik Portakal (1971)
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5. Gel ve Gör (1985)
4. Piyanist (2002)
3. Ateş Böceklerinin Mezarı (1988)
2. Sevgili Zachary: Bir Oğula Babası ile İlgili Bir Mektup (2008)
1. Schindler'in Listesi (1993)
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