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Çantasından Nemlendiriciyi Eksik Etmeyenlerin Çok İyi Bildiği 10 Durum

etiket Çantasından Nemlendiriciyi Eksik Etmeyenlerin Çok İyi Bildiği 10 Durum

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 16:01

Cilt bakımının vazgeçilmez bir parçası olan nemlendiriciler günlük hayatta da birçok noktada işimize yarıyor. Nemlendiricisine bağlı olarak yaşayanlar doğal olarak da çantalarından eksik etmiyorlar. İşte bu kişilerin nemlendiriciye bağlı olmalarının 10 sebebi!

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1. Elleriniz pürüzsüz olduğu için kendinizi prenses gibi hissedersiniz!

Vücudumuzun özellikle soğuk havalarda en çok kuruyan ve çatlayan yeri ellerimiz! Bu yüzden elleri nemlendirmek de insanı tıpkı bebek gibi hissettiriyor ve bütün gün o yumuşaklığı hissetmenin huzur verici bir etkisi var...

2. Cildiniz Sahra çölünden farksız olduğunda imdadınıza yetişir...

Kuru ciltliler bilir ki cildin kuru olması yüzünüzdeki mimikleri yapmakta bile zorlanmanıza neden olabilir! Bu yüzden çantasından asla nemlendiriciyi eksik etmeyenler olarak gün içinde hayatımıza devam edebilmek için nemlendirici sürmek zorunda kalabiliriz.

3. Makyaj öncesi cildinizi hazırlarsınız.

Makyajın pürüzsüz durması için en önemli adımlardan bir tanesi de nemlendirici sürmek! Nemlendirici sürülmemiş bir cildin kuruluğu yüzünden makyajınız pütür pütür durabilir bu da temiz bir görüntüden oldukça uzak olur... Bu yüzden nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin.

4. Sevdiklerinize nemlendirici ikramı yapmanız gerekebilir...

Arkadaşlığın en kutsal yanlarından biri de hararetli bir sohbet içerisindeyken aniden çantadan çıkarılan nemlendirici ve herkese ikram edilmesi... Herkesin sohbete devam ederken ellerine nemlendirici sürmesi kadar keyifli bir durum yok!

5. Hava koşulları nemlendirici taşımanın en büyük etkilerinden biridir...

Hava koşulları cildin ihtiyaç duyduğu ürünlerin değişiklik göstermesinde en büyük etkenlerden biridir. Özellikle kışın soğuk havalarda pul pul dökülen bir ciltle gezmek istemeyenler nemlendiriciyi de çantalarından eksik etmiyor.

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6. Hassas ciltli biriyseniz kullanacağınız ürünler sınırlı kalır...

Bazı insanlar hassas cilde sahiptir ve her ürünü kullanma gibi şansları maalesef bulunmuyor. Cilt bakım ürünlerinden, nemlendiriciye kadar her ürünlerini özenle seçmelidirler. Bu yüzden bildikleri bir ürünü çantalarında taşımaları özgüvenlerini yükseltir.

7. Ofis masalarında nemlendirici köşeleri olmak zorundadır!

Ofis çalışanlarının masalarında mutlaka kendilerine ait kişisel eşyalarının olduğu bir bölüm vardır ve o bölümün temsilcisi de tabii ki nemlendiricidir! Uzun süreli ofis çalışmalarında cilt kuruluğu yaşanıyor ve imdatlarına da hemen nemlendirici koşuyor: :)

8. Ürünün ambalajının şekli bile çantaya nemlendirici atmak için yeterli!

Çantamızda taşıdığımız her ürünün bizim için ya faydası vardır ya da ambalajını beğenmişizdir! Ürününün kokusu, ambalajı bazen yaralarının bile önüne geçebiliyor. Hatta ürünün ambalajı çantada dikkat çektiği için bile gün içinde nemlendiriciyi görüp kullanma ihtimaliniz de yüksek.

9. Sadece kışın değil yazın da çantadan eksik edilmemeli!

Kış aylarıyla sınırlı kalmayıp yazın da cildini nemlendirmeye bayılan kişiler olabilir aramızda... Güneşin ve sıcaklığın cildi kurutmasının önündeki kahramanınız da çantanıza attığınız nemlendirici oluyor!

10. En sevdiğiniz nemlendiricinizi birine tanıtmak zorunda kalabilirsiniz.

Sevdiği ürünlere sıkı sıkıya bağlı kişiler, çevresinde konusu geçtiğinde çantalarından çıkarıp hemen göstermek isteyebilirler. iyi bir nemlendirici tanıtılmayı da elbette hak ediyor...

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