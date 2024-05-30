Canlı Yayında Cinlerle Konuştuğunu İddia Eden Adam İzleyicilerin Hediye Atmasıyla Para Kazanıyor

Sosyal medya platformlarından açılan canlı yayınlar önüne geçilemez bir hal aldı. Her geçen gün farklı bir yayın konseptiyle gördüğümüz kullanıcılar izleyicilerin hediye atmasıyla para kazanırken dur durak da bilmiyor. Bir kullanıcı da cinlerle konuştuğunu iddia ettiği anları canlı yayında izleyicileriyle paylaştı,.