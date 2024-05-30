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Canlı Yayında Cinlerle Konuştuğunu İddia Eden Adam İzleyicilerin Hediye Atmasıyla Para Kazanıyor

Canlı Yayında Cinlerle Konuştuğunu İddia Eden Adam İzleyicilerin Hediye Atmasıyla Para Kazanıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 23:44

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Sosyal medya platformlarından açılan canlı yayınlar önüne geçilemez bir hal aldı. Her geçen gün farklı bir yayın konseptiyle gördüğümüz kullanıcılar izleyicilerin hediye atmasıyla para kazanırken dur durak da bilmiyor. Bir kullanıcı da cinlerle konuştuğunu iddia ettiği anları canlı yayında izleyicileriyle paylaştı,.

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Perdenin hareket ettiği anları kaydeden adam yayın boyunca orada olduğuna inandığı cin ile konuştu.

Perdenin hareket ettiği anları kaydeden adam yayın boyunca orada olduğuna inandığı cin ile konuştu.

“Karşıma gel, benim benimle oynama delikanlı gibi karşıma gel.” sözlerini kullanan kullanıcı “Allah’ın emriyle ben geri kalanlarınızı öldürdüm, namazımı kıldım siz ölmek istediniz.” dedi.

“Karşıma gel, benim benimle oynama delikanlı gibi karşıma gel.” sözlerini kullanan kullanıcı “Allah’ın emriyle ben geri kalanlarınızı öldürdüm, namazımı kıldım siz ölmek istediniz.” dedi.

İşte o anlar 👇

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gmzebrkts

dikkat et de gerçekten çarpmasın seni🤣🤣🤣

makalele

beyni olan perde de ip duzenegi oldugunu anlar daha dememize gerek var mi?