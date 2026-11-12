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Çamlıca’dan Sonra İstanbul’a İkinci Radyo Kulesi Geliyor: Bu Kez Avrupa Yakası’nda Kurulması Planlanıyor

Çamlıca’dan Sonra İstanbul’a İkinci Radyo Kulesi Geliyor: Bu Kez Avrupa Yakası’nda Kurulması Planlanıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 07:16
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İstanbul’da 101 radyo yayınının aynı anda yapılabildiği Çamlıca Kulesi için Avrupa Yakası’nda ikinci bir yedek verici planlanıyor. Kule AŞ Genel Müdürü İbrahim Erdoğan, TBMM KİT Komisyonu’na yaptığı sunumda yeni vericiyi Büyükçekmece-Beylikdüzü bölgesinde kurmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İstanbul’daki 101 radyo yayını tek noktadan, Çamlıca Kulesi’nden yapılıyor.

İstanbul’daki 101 radyo yayını tek noktadan, Çamlıca Kulesi’nden yapılıyor.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapan Kule AŞ Genel Müdürü İbrahim Erdoğan, Çamlıca’daki yayın merkezini şu sözlerle tanımladı: “İstanbul’daki yayın yaptığımız kule, dünyada bir ilk.”

Çamlıca Tepesi’ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisini tek kulede toplamak için 2016’da başlatılan proje, İstanbul’un yayın altyapısını tek bir noktaya bağladı. Aynı noktaya bu kadar çok yayının yüklenmesi, olası bir kesintide yedek hattın neden gerektiğini de ortaya koyuyor.

Yayın aksarsa devreye girecek yedek direk şimdiden Adalar’da duruyor.

Yayın aksarsa devreye girecek yedek direk şimdiden Adalar’da duruyor.

Erdoğan, Çamlıca’daki sistemin yedeğinin zaten bulunduğunu belirtti: “Yayınların muhtemel bir akamete uğraması hâlinde oradan da devam edebilelim diye Adalar’da bir yedek direğimiz de var.”

Anadolu Yakası’ndaki Çamlıca ile Adalar’daki direk bugün birbirini tamamlıyor. Kule AŞ ise bununla yetinmiyor: Erdoğan, “Onun bir yedeğini de Avrupa Yakası’nda kurmak için çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi.

Yeni verici için gözdeki bölge Büyükçekmece-Beylikdüzü hattı.

Yeni verici için gözdeki bölge Büyükçekmece-Beylikdüzü hattı.

Avrupa Yakası’ndaki yedek verici için Kule AŞ’nin aklındaki adres belli: Büyükçekmece ve Beylikdüzü. Erdoğan, “Büyükçekmece, Beylikdüzü; o bölge, en uygun RF (radyofrekans) bölgesi olarak önümüzde” diyerek seçimin yayın tekniğiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Bu hamle gerçekleşirse İstanbul’un yayın altyapısı üç ayrı noktaya yayılmış olacak: Anadolu Yakası’nda Çamlıca, Marmara’da Adalar ve Avrupa Yakası’nda Büyükçekmece-Beylikdüzü hattı.

Çanakkale Kulesi’nden 12 televizyon ve 21 radyo yayını yapılıyor.

Çanakkale Kulesi’nden 12 televizyon ve 21 radyo yayını yapılıyor.

Kule AŞ yalnızca İstanbul’da değil, Çanakkale, Tekirdağ ve Bursa’daki kuleleri de işletiyor. Erdoğan’a göre Çanakkale Kulesi’nden 12 televizyon ve 21 radyo yayını veriliyor. Kulede restoran, yürüyüş terasları ve dinlenme alanları da bulunuyor.

Tekirdağ’daki kuleden ise 11 televizyon ve 8 radyo yayını yapılıyor. Erdoğan, bölgedeki diğer yayıncıların da zamanla bu kuleye taşındığını söyledi: “O bölgede bulunan diğer yayıncıların da peyderpey bizim kulemize taşındığını takip ediyoruz ve taşımaya devam ediyoruz.” Bursa’da da yayıncıların ortak kuleye geçişi sürüyor. Şirket, diğer illerde de kule kurmaya elverişli noktalarda yayınları tek merkezde toplamayı hedefliyor.

Dijital radyo ve televizyon yayınları İstanbul, Ankara ve İzmir’de başladı.

Dijital radyo ve televizyon yayınları İstanbul, Ankara ve İzmir’de başladı.

Erdoğan, dijital yayıncılığa geçişte DAB+ dijital radyo yayınlarına geçen yıl, DVB-T2 dijital karasal televizyon yayınlarına ise altı ay önce başladıklarını bildirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de iki ayrı frekans paketi (mux) üzerinden 22 radyo yayıncısı DAB+ ile yayın yapıyor. Aynı üç şehirde 16 televizyon yayıncısı da iki ayrı frekans paketiyle günün 24 saati dijital yayında.

Sırada kara yolları var. “Yollar Dijitalleşiyor” projesiyle ana kara yolu güzergâhlarında sürücülerin tünellerde de dijital radyo dinleyebilmesi için hazırlık yapılıyor. Uydu ve internet bağlantısından bağımsız çalışan DAB+ teknolojisiyle afet ve olağanüstü durumlarda sürücülere yayın ulaştırmayı hedefleyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Özellikle ana aks güzergâhlarımızdaki tüneller de dâhil olmak üzere kesintisiz 24 saat yayın yapılabilecek, iletişimin kesilmeyeceği bir dijital yol ağı kurmak istiyoruz.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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