Çamlıca’dan Sonra İstanbul’a İkinci Radyo Kulesi Geliyor: Bu Kez Avrupa Yakası’nda Kurulması Planlanıyor
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İstanbul’da 101 radyo yayınının aynı anda yapılabildiği Çamlıca Kulesi için Avrupa Yakası’nda ikinci bir yedek verici planlanıyor. Kule AŞ Genel Müdürü İbrahim Erdoğan, TBMM KİT Komisyonu’na yaptığı sunumda yeni vericiyi Büyükçekmece-Beylikdüzü bölgesinde kurmayı değerlendirdiklerini açıkladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul’daki 101 radyo yayını tek noktadan, Çamlıca Kulesi’nden yapılıyor.
Yayın aksarsa devreye girecek yedek direk şimdiden Adalar’da duruyor.
Yeni verici için gözdeki bölge Büyükçekmece-Beylikdüzü hattı.
Çanakkale Kulesi’nden 12 televizyon ve 21 radyo yayını yapılıyor.
Dijital radyo ve televizyon yayınları İstanbul, Ankara ve İzmir’de başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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