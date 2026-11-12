Çamlıca’dan Sonra İstanbul’a İkinci Radyo Kulesi Geliyor: Bu Kez Avrupa Yakası’nda Kurulması Planlanıyor

Erdoğan, Çamlıca’daki sistemin yedeğinin zaten bulunduğunu belirtti: “Yayınların muhtemel bir akamete uğraması hâlinde oradan da devam edebilelim diye Adalar’da bir yedek direğimiz de var.”

Anadolu Yakası’ndaki Çamlıca ile Adalar’daki direk bugün birbirini tamamlıyor. Kule AŞ ise bununla yetinmiyor: Erdoğan, “Onun bir yedeğini de Avrupa Yakası’nda kurmak için çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi.