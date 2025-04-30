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Hande Soral'ın Kardeşi Bensu Soral Kimdir? Bensu Soral Kaç Yaşında, Nereli?

Hande Soral'ın Kardeşi Bensu Soral Kimdir? Bensu Soral Kaç Yaşında, Nereli?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.04.2025 - 17:15

Hem ekranların parlayan yıldızı hem de duru güzelliğiyle sosyal medyanın gözdesi… Bensu Soral, oyunculuk kariyerine adım attığı günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. “Tatlı Küçük Yalancılar” ile genç kuşağın ilgi odağı haline gelen Soral, “İçerde” dizisindeki performansıyla ise geniş kitlelerin gönlünü kazandı. 

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile olan evliliği, projelerdeki zarif duruşu ve sade tarzıyla magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Biz de hayranlarının merakla takip ettiği hayatı, aldığı ödüller ve rol aldığı yapımları içeriğimizde derledik. İşte detaylar...

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Bensu Soral Kimdir?

Bensu Soral Kimdir?

Güzelliğiyle ilk bakışta büyüleyen, oyunculuğuyla ekran başındakileri kendine hayran bırakan Bensu Soral, son yıllarda hem dizilerle hem de özel hayatıyla magazin dünyasının merceğinden hiç düşmeyen bir isim. Hem sadeliğiyle öne çıkan doğal güzelliği hem de ekrandaki duruşuyla “Yeni neslin parlayan yıldızı” olarak anılıyor. Oyunculuğa attığı ilk adımlardan itibaren, her projede kendini biraz daha kanıtlayan Soral, adeta göz kamaştıran bir yıldız gibi yükselmeye devam ediyor.

Bensu Soral Kaç Yaşında?

Bensu Soral Kaç Yaşında?

23 Mart 1991 doğumlu olan Bensu Soral, 2025 itibarıyla 34 yaşında.

Bensu Soral Nereli?

Bensu Soral Nereli?

Bursa doğumlu olan Soral, çocukluk yıllarını da Bursa da geçirmiştir.

Bensu Soral Kariyer Başlangıcı

Bensu Soral Kariyer Başlangıcı

Bensu Soral, aslında ekran dünyasına adım atmadan önce grafik tasarım eğitimi aldı. İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okurken oyunculukla tanıştı. Ablası Hande Soral’ın sektördeki varlığı, onun da bu dünyaya adım atmasında ilham kaynağı oldu. İlk olarak 'Yol Ayrımı' dizisinde kamera karşısına geçen oyuncu, 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisiyle büyük çıkış yakaladı. Ardından 'İçerde' dizisindeki Melek karakteriyle yıldızını iyice parlatan Soral, izleyicilerin hafızasına kazındı.

Bensu Soral Özel Hayatı

Bensu Soral Özel Hayatı

Magazin dünyasının ilgiyle takip ettiği isimlerden biri olan Bensu Soral'ın Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi var. 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile görkemli bir düğünle dünyaevine giren güzel oyuncunun evliliği zaman zaman magazin sayfalarında “kriz” iddialarıyla yer alsa da, çift her defasında el ele pozlar vererek bu söylentilere noktayı koymayı başardı.

Bensu Soral'ın özel hayatı sadece ilişkisiyle değil, aynı zamanda hayvan sevgisi, doğaya olan düşkünlüğü ve aile bağlarıyla da gündemde. Ablası Hande Soral ile olan güçlü kardeşlik bağı, sosyal medyada da sık sık görülen sıcak anlarla hayranları tarafından sevgiyle takip ediliyor. Bensu’nun sade hayat tarzı, 'sükunet içinde bir şöhret' yaşadığının adeta kanıtı.

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Bensu Soral Öne Çıkan Açıklamalar

Bensu Soral Öne Çıkan Açıklamalar

'Hep böyleyim. İş bittikten sonra 1-2 sene dinleniyorum. Hayatı kaçırmak istemiyorum. Yine aynısını yaptım. Setteyken sadece uyumaya vaktiniz oluyor. Çok bayıldığım iş olursa çalışırım. Projeleri okuyorum.'

'Çıkan haberler uzun sürdü. Aramızın kötü olduğu kısa bir an vardı. Haberler uzadı. Her evlilikte olabilecek şeylerdi. Belki de iyi ki yaşadık, şimdi kıymetimizi daha çok biliyoruz. Beraber güzel vakit geçiriyorsanız ilişki neden bitsin?'

”Sosyal medyada ünlüler hakkında yapılan acımasız yorumlar daha beni de yaralıyordu. Kimse tarafından böyle eleştirilere maruz kalmadığım için ilk kez bunu sosyal medyayla deneyimlemiştim. Çok bozulmuş, okuduğum her şeyi ciddiye almıştım. Bu bahsettiğim şeyler 8-9 yıl önce oluyor. Şu dönemimde söylenenler aklımın bir tarafında kalıyor ama asla zarar vermiyor.”

”Çok unutkan olduğum için yalan söyleyemiyorum. Birçok kez küçük bile olsa bir yalan söylediğimde yakalandım çünkü unutuyorum ne yalan söylediğimi. Toparlayamıyorum. Kendimi de çok aciz hissetmiştim bu yüzden. Sonra yalan söylemenin korkaklık olduğunu fark ettim: “Ben buyum ve bunu yaptım.” Hata yapmamaya çalışıyorum ama hata yaptıysam da arkasında duruyorum. İyi ki bu noktaya gelmişim. Artık kesinlikle yalan söylemiyorum. Bu sebeple güzel bir çevre oluşturduğumu da fark ettim.”

Bensu Soral Yer Aldığı Diziler

Bensu Soral Yer Aldığı Diziler

  • 2012 – Yol Ayrımı / Ayşe (Yardımcı oyuncu)

  • 2013–2014 – Vicdan / Müge

  • 2014 – Boynu Bükükler / Miray

  • 2015 – Tatlı Küçük Yalancılar / Aslı (Başrol oyuncusu)

  • 2016–2017 – İçerde / Melek Yılmaz

  • 2021 – Cam Tavanlar / Leyla

  • 2022–2023Tuzak / Ceren Gümüşay

İnternet Yapımları

  • 2022 – Özel Ders / Azra (Başrol oyuncusu)

Bensu Soral Yer Aldığı Filmler

Bensu Soral Yer Aldığı Filmler

  • 2018 – Organize İşler: Sazan Sarmalı / Nazlı Noyan (Başrol oyuncusu)

  • 2021 – Mevlana Mest-i Aşk / Meryem (Yardımcı oyuncu)

  • 2024 – Bir Cumhuriyet Şarkısı / Miti Kovaçeva (Konuk oyuncu)

Bensu Soral Güncel Projeleri

Bensu Soral Güncel Projeleri

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz Bensu Soral'ı son olarak Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde izlemiştik.

Bensu Soral Ödülleri ve Adaylıkları

Bensu Soral Ödülleri ve Adaylıkları

2015 – 42. Altın Kelebek Ödülleri

  • Pantene Yıldızı Parlayanlar – Tatlı Küçük Yalancılar → Kazandı

2017 – 44. Altın Kelebek Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyuncu – İçerde → Aday gösterildi

  • En İyi Dizi Çifti (Çağatay Ulusoy ile birlikte) – İçerde → Aday gösterildi

2021 – 47. Altın Kelebek Ödülleri

  • En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu – Cam Tavanlar → Aday gösterildi

  • En İyi Dizi Çifti (Kubilay Aka ile birlikte) – Cam Tavanlar → Aday gösterildi

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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