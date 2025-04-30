Hande Soral'ın Kardeşi Bensu Soral Kimdir? Bensu Soral Kaç Yaşında, Nereli?
Hem ekranların parlayan yıldızı hem de duru güzelliğiyle sosyal medyanın gözdesi… Bensu Soral, oyunculuk kariyerine adım attığı günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. “Tatlı Küçük Yalancılar” ile genç kuşağın ilgi odağı haline gelen Soral, “İçerde” dizisindeki performansıyla ise geniş kitlelerin gönlünü kazandı.
Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile olan evliliği, projelerdeki zarif duruşu ve sade tarzıyla magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Biz de hayranlarının merakla takip ettiği hayatı, aldığı ödüller ve rol aldığı yapımları içeriğimizde derledik. İşte detaylar...
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Bensu Soral Kimdir?
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Bensu Soral Kaç Yaşında?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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