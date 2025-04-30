Hande Soral'ın Kardeşi Bensu Soral Kimdir? Bensu Soral Kaç Yaşında, Nereli?

'Hep böyleyim. İş bittikten sonra 1-2 sene dinleniyorum. Hayatı kaçırmak istemiyorum. Yine aynısını yaptım. Setteyken sadece uyumaya vaktiniz oluyor. Çok bayıldığım iş olursa çalışırım. Projeleri okuyorum.'

'Çıkan haberler uzun sürdü. Aramızın kötü olduğu kısa bir an vardı. Haberler uzadı. Her evlilikte olabilecek şeylerdi. Belki de iyi ki yaşadık, şimdi kıymetimizi daha çok biliyoruz. Beraber güzel vakit geçiriyorsanız ilişki neden bitsin?'

”Sosyal medyada ünlüler hakkında yapılan acımasız yorumlar daha beni de yaralıyordu. Kimse tarafından böyle eleştirilere maruz kalmadığım için ilk kez bunu sosyal medyayla deneyimlemiştim. Çok bozulmuş, okuduğum her şeyi ciddiye almıştım. Bu bahsettiğim şeyler 8-9 yıl önce oluyor. Şu dönemimde söylenenler aklımın bir tarafında kalıyor ama asla zarar vermiyor.”

”Çok unutkan olduğum için yalan söyleyemiyorum. Birçok kez küçük bile olsa bir yalan söylediğimde yakalandım çünkü unutuyorum ne yalan söylediğimi. Toparlayamıyorum. Kendimi de çok aciz hissetmiştim bu yüzden. Sonra yalan söylemenin korkaklık olduğunu fark ettim: “Ben buyum ve bunu yaptım.” Hata yapmamaya çalışıyorum ama hata yaptıysam da arkasında duruyorum. İyi ki bu noktaya gelmişim. Artık kesinlikle yalan söylemiyorum. Bu sebeple güzel bir çevre oluşturduğumu da fark ettim.”