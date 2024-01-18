Büyükçekmece Belediyesi'ne Yönelik Rüşvet Operasyonu Sırasında Belediyenin Önünde A Haber Muhabirine Saldırı

'Mutlak Kulağa' Sahip Olduğu İçin Duyduğu Her Sesin Notasını Bilen Kızın İnanılmaz Yeteneğine Bayılacaksınız

Daha Önce Yediği Birbirinden İlginç Çiğ Yiyeceklerle Gündem Olan Doktor Bu Sefer de 'Akrep' Yedi