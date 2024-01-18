Büyükçekmece Belediyesi'ne Yönelik Rüşvet Operasyonu Sırasında Belediyenin Önünde A Haber Muhabirine Saldırı

Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet iddiaları sonrası bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürü dahil olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü odalarında yapılacak arama için belediye binasına getirildi.
Bu sırada belediyenin önüne giden A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, kalabalığın saldırısına uğradı.
Olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından tepkisini dile getirdi;
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda