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Büyükçekmece Belediyesi'ne Yönelik Rüşvet Operasyonu Sırasında Belediyenin Önünde A Haber Muhabirine Saldırı

Büyükçekmece Belediyesi'ne Yönelik Rüşvet Operasyonu Sırasında Belediyenin Önünde A Haber Muhabirine Saldırı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 21:30

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Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet iddiaları sonrası bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürü dahil olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü odalarında yapılacak arama için belediye binasına getirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü odalarında yapılacak arama için belediye binasına getirildi.

Bu esnada, belediye binası önünde toplanan bir grup, gözaltına alınan bu kişilere destek vermek için protestoya başladı.

Bu sırada belediyenin önüne giden A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, kalabalığın saldırısına uğradı.

Bu sırada belediyenin önüne giden A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, kalabalığın saldırısına uğradı.

Olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından tepkisini dile getirdi;

Olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından tepkisini dile getirdi;
twitter.com

İşte o anlar;

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