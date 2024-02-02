Bursa’da Yeğenini Çöp Eve Kilitlemişti: Ağır Cezada Yargılanan Teyze Tahliye Edildi

2022’nin Temmuz ayında tahliye kararı sebebiyle bir eve baskın yapan ekipler, teyzesi tarafından evde tutulan çocuğu bulmuştu. Türkiye’nin gündemini sarsan olay sonrasında açlıktan baygın halde bulunan çocuk kurtarılmış ve teyze tutuklanmıştı. 45 yaşındaki teyze Pınar Acar, davanın bugün görülen duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.