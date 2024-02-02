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Bursa’da Yeğenini Çöp Eve Kilitlemişti: Ağır Cezada Yargılanan Teyze Tahliye Edildi

Bursa’da Yeğenini Çöp Eve Kilitlemişti: Ağır Cezada Yargılanan Teyze Tahliye Edildi

Bursa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.02.2024 - 14:53

2022’nin Temmuz ayında tahliye kararı sebebiyle bir eve baskın yapan ekipler, teyzesi tarafından evde tutulan çocuğu bulmuştu. Türkiye’nin gündemini sarsan olay sonrasında açlıktan baygın halde bulunan çocuk kurtarılmış ve teyze tutuklanmıştı. 45 yaşındaki teyze Pınar Acar, davanın bugün görülen duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Bursa’da bir çöp evde teyzesi tarafından alıkonulan ve açlık yüzünden 17 kiloya kadar düşen C.M.A. isimli küçük çocuğun yaşadıkları tüm Türkiye’yi üzmüştü.

Bursa’da bir çöp evde teyzesi tarafından alıkonulan ve açlık yüzünden 17 kiloya kadar düşen C.M.A. isimli küçük çocuğun yaşadıkları tüm Türkiye’yi üzmüştü.

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Sonrasında tedavi altına alınan C.M.A., hızla iyileşerek yeniden sağlığına kavuşmuştu.

Sonrasında tedavi altına alınan C.M.A., hızla iyileşerek yeniden sağlığına kavuşmuştu.

Talihsiz çocuğun teyzesinin yaklaşık 30 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davada bugün duruşma günüydü.

Talihsiz çocuğun teyzesinin yaklaşık 30 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davada bugün duruşma günüydü.

Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleşen duruşmaya, hakkında "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Kamuran Pınar A. ile avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve çöp evde bulunan çocuğun annesi Yasemin A'nın avukatı katıldı.

Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleşen duruşmaya, hakkında "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Kamuran Pınar A. ile avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve çöp evde bulunan çocuğun annesi Yasemin A'nın avukatı katıldı.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 10 Mayıs'a ertelendi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 10 Mayıs'a ertelendi.

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