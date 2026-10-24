Burcunu Seç, Mitolojik Karakterini Öğren!
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Antik Yunan tanrılarından İskandinav mitolojisinin güçlü savaşçılarına kadar her mitolojik karakterin kendine özgü bir hikayesi, gücü ve zayıflığı var. Peki, senin burcun hangi mitolojik karakterle eşleşiyor? Tutkulu bir tanrıça mı, zekasıyla herkesi geride bırakan bir kahraman mı, yoksa kendi kurallarını koyan gizemli bir figür mü olurdun? Burcunu seç ve yıldızların seni hangi efsanevi karakterle buluşturduğunu öğren!
Burcunu seçer misin?
Ares - Savaş Tanrıçası
Demeter - Bereket Tanrıçası
Hermes - Tanrıların Habercisi
Artemis, Av ve Doğanın Tanrıçası
Helios, Güneşin Tanrısı
Athena, Bilgelik ve Strateji Tanrıçası
Afrodit, Aşk ve Güzellik Tanrıçası
Hades, Yeraltının Tanrısı
Zeus - Tanrıların Kralı
Kronos, Zamanın Titanı
Prometheus - İnsanlığa Ateşi Getiren Titan
Poseidon - Denizlerin Tanrısı
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