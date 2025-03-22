Burcuna Göre Yüzde Kaç Acımasızsın?
Burcuna Göre Yüzde Kaç Acımasızsın?
Hayatın karmaşık labirentlerinde, her birimiz farklı bir yıldızın altında doğmuş olmanın etkisiyle kendimize özgü bir karaktere sahibiz. Kimimiz sevgi dolu, kimimiz sert, kimimiz ise acımasız olabiliyoruz. Bu özellikleri benimserken burçlarımızın da söz hakkı oldukça çok. Kimi burcun acımasızlığı çok fazlayken kimi burç istese de öfkelenemez. Peki sen?
Burcuna Göre Yüzde Kaç Acımasızsın?
Haydiiii!
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Burcunu seçer misin?
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Sen %70 acımasızsın!
Sen %60 acımasızsın!
Sen %55 acımasızsın!
Sen %30 acımasızsın!
Sen %90 acımasızsın!
Sen %10 acımasızsın!
Sen %20 acımasızsın!
Sen %80 acımasızsın!
Sen %85 acımasızsın!
Sen %95 acımasızsın!
Sen %40 acımasızsın!
Sen %50 acımasızsın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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