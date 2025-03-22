Sen %95 acımasızsın! İçindeki sertlik o kadar yoğun ki, başkalarının duyguları senin için neredeyse hiç bir şey ifade etmiyor. Söylediklerin ya da yaptıkların, karşındaki kişiyi derinden yaralayabiliyor, ama sen bunun farkına bile varmıyorsun. Hedeflerine ulaşmak için, insanların acı çekmesini umursamıyorsun. İnsanların zayıf anlarında onlara acımasızca yaklaşmak, seni daha güçlü hissettirebilir gibi görünüyor, ama aslında bu seni daha yalnız ve duygusal olarak uzaklaştırıyor. Karşındaki insanın acısı seni hiç etkilemiyor ve bu, çevrendeki ilişkilerini gittikçe zedeliyor. Empati ve anlayış eksikliğin, seni başkalarından uzaklaştırıyor ve çoğu zaman yalnız bırakıyor. İçindeki bu acımasızlık, başkalarına zarar vermektense, aslında sana zarar veriyor. Eğer biraz daha duyarlı olmayı öğrenebilirsen, belki de daha sağlıklı ve derin bağlar kurabilirsin.