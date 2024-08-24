Burcuna Göre Melek misin Şeytan mı?
Burcuna Göre Melek misin Şeytan mı?
Burcuna göre melek mi, yoksa şeytan mı olduğunu öğrenmek ister misin? Astrolojik işaretler, kişiliğimiz hakkında bize bazı ipuçları verebiliyor.
İşte burcunuza göre hangi tarafta yer aldığınızla ilgili eğlenceli bir bakış...
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Burcunu seçer misin?
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Şeytan! Cesur ve cesur doğaları, bazen kışkırtıcı olabilir.
Melek! Kararlılıkları ve güvenilirlikleri, onları genellikle melek gibi yapar.
Şeytan! Çift kişilikleri ve değişken doğaları, onları eğlenceli ama bazen kafa karıştırıcı yapar.
Gökyüzünden Düşen Melekler!
Hem Melek Hem Şeytan!
Gerçek Bir Melek!
Terazi burcu insanları, adeta birer melek gibidirler!
Akrep burcu, bir yıldızlar arası çelişkiyi temsil eder: Hem melek hem şeytan!
Yay burcu, adeta bir melek kadar saf ve temiz bir enerjiye sahiptir.
Oğlak burcu insanları, adeta gökyüzünden düşmüş birer melek gibidirler!
Şeytan görünümlü melek!
Meleklerin en saf hali
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