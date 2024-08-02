Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 3 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 3 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.08.2024 - 20:01

Ağustos ayının ilk hafta sonuna geldik bile! Peki bu hafta sonu seni aşk konusunda neler bekliyor? Hazırsan günlük olarak hazırladığımız aşk falına bir göz atalım!

Bakalım 3 Ağustos Cumartesi günü aşk falında neler çıkacak...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugüne kadar ilişkisi olan yaylara yorum yaptığım için affet. Peki ilişkisi olmayanları bugünlerde neler bekliyor? İşte şimdi vereceğim haberlerle beni affedebilirsin. 

Önümüzdeki günlerde seni çok güzel sürprizler bekliyor. Beklemediğin insanlar, ilk kez gireceğin ortamlar sana hayatının en güzel dakikalarını yaşatabilir!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akreplerin biraz ilişkileri için çabalamaları gerektiğini tavsiye ettiğimi hatırlıyorum. Görüyorum ki ilişkisi belirsiz olanlar için de aynı yorumu yapmama gerekecek. Bu sıralar sen biraz kendini naza çekiyor gibisin.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Sana güzel haberlerle geldim Koç! Karamsarlığı bir kenara bıraktıysak, hayatımızdaki güzelliklere odaklanma zamanı gelmiş demektir. Artık bu yolda senin yanında olan da belli olmayan da...Sana tavsiyem bu kişilere dikkat etmen ve yolunu onlarla birlikte çizmen!

Mutluluk çok yakınında.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bu aralar biraz karamsar görüyorum seni. Aşka kapılarını kapatmış, kalbine kimseyi almamaya yemin etmiş gibisin. Peki nedenini öğrenebilir miyim? Umarım hala o kalp kırıklıklarınla yaşamıyorsundur! Artık yeni aşklara yelken açma vaktin çoktan gelmiş.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olmayan Yengeçlere müjdemi vermiştim! Peki ilişkisi olan Yengeçlere ne demeli? Sıkı durun...

Pek sevgili Yengeç burçları, sizin aşk falınızdan çok romantik kokular alıyorum. Çok yakın bir zamanda çok çok mutlu günler yaşayacağınızdan hiç şüphem yok. Aman, kıskançlık edenlere dikkat! Nazara gelmeyin sonra...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Sana her zaman tavsiyem, ilişkilerinde bir adım geride durmandır. Sen her zaman insanları düşünen, onların mutlu olmasını isteyen bir insansın. Peki sen ne olacaksın? Bir ilişkin olsun veya olmasın, sen kendini biraz olsun naza çekmelisin bence. Kendi kıymetini biraz daha bilmeli, yokluğunu insanlara göstererek kıymetini onlara da anlatmalısın!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Aslan burçlarının bu sıralar pek de sakin olmadığını seziyorum. Haliyle hem aşkta hem de arkadaşlıkta bazı sorunlar doğabiliyor. Hele ki Merkür retrosunun etkisini de düşününce...Vay halimize!

Peki sana tavsiyem ne mi? Sen Aslanlığını bir kenara bırak ve çözemeyeceğin sorunlar üzerinde düşünmekten vazgeç!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Aşk falında seni beler bekliyor biliyor musun...Sana dün günün en şanslı ismi olduğunu söylemiştim. Bugün de şansın devam edecek. Fakat dünün şansını bulmamız çok zor! Eğer dün hayatına yeni bir kişi girdiyse, ilişkinde yeni bir noktaya geldiysen aynen böyle devam etmeni tavsiye ediyorum.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Şu sıralar sana dedikodulara dikkat etmeni söylemiştim! Fakat sadece dedikodular değil dikkatli olman gerekenler. Etrafında senin güzelliğine, ilişkine nazar eden pek çok kişi var. İlişkiniz oldukça güzel gidiyor, fakat kem gözlere dikkat etmekte fayda var.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Senin aşk falında bazı net isimler görüyorum. İsminin içerisinde A, T, Z veya L harfleri olan birisi var mı etrafında? Eğer varsa bu kişile ilişkine son zamanlarda dikkat etmeni öneriyorum! Güzel bir sürpriz gelebilir...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Ağustos ayının en şanslı burçlarından birisin! Senin için aşk dolu günler, bol bol sürprizler, müjdeler görüyorum. İlki de bu hafta sonu seni bulabilir. Benden söylemesi!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Aşk falında sıra geldi çok sevgili Başak'a. Aynı zamanda sıra geldi aşk sırasına! Evet, yanlış okumadın. Bugünlerde senin için oldukça bereketli günler görüyorum. Hem kalbinin pır pır edeceği hem de içinin huzurla dolacağı günler pek yakın!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın