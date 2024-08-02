Burcuna Göre 3 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Aslan burçlarının bu sıralar pek de sakin olmadığını seziyorum. Haliyle hem aşkta hem de arkadaşlıkta bazı sorunlar doğabiliyor. Hele ki Merkür retrosunun etkisini de düşününce...Vay halimize!

Peki sana tavsiyem ne mi? Sen Aslanlığını bir kenara bırak ve çözemeyeceğin sorunlar üzerinde düşünmekten vazgeç!