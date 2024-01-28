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Bugüne Kadar Karşılaştıkları En Garip Soruları Paylaşarak Hepimize Küçük Şaplı Bir Şok Geçirten 15 Kişi

Bugüne Kadar Karşılaştıkları En Garip Soruları Paylaşarak Hepimize Küçük Şaplı Bir Şok Geçirten 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 21:31

Bize minik bir şok yaşatan, alışılmışın dışında sorularıyla karşımıza çıkan 15 kişi, deneyimlerini paylaştı. Bu kişiler, karşılaştıkları en tuhaf soruları bizimle paylaşarak, beklenmedik bir sürprizle karşılaşmamızı sağladı. Gelini sizlerle beraber de inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İş görüşmesindeyken insanların neden beni sevmediği sorulmuştu."

1. "İş görüşmesindeyken insanların neden beni sevmediği sorulmuştu."

'O günden sonra buna benzer bir soru daha hiç duymadım.'

2. "Neden burada çalışmak istediğimi sormuşlardı ama aklımdan geçen tek cevap, 'burada çalışmak istemiyorum ama başka çarem yok,' olmuştu."

2. "Neden burada çalışmak istediğimi sormuşlardı ama aklımdan geçen tek cevap, 'burada çalışmak istemiyorum ama başka çarem yok,' olmuştu."

3. "Aşırı dinci bir arkadaşıma lezbiyen olduğumu söylemiştim ve koskoca restoranın ortasında yüksek bir sesle lezbiyenlerin nasıl cinsel ilişkiye girdiğini sormuştu."

3. "Aşırı dinci bir arkadaşıma lezbiyen olduğumu söylemiştim ve koskoca restoranın ortasında yüksek bir sesle lezbiyenlerin nasıl cinsel ilişkiye girdiğini sormuştu."

'Çok utanmıştım.'

4. "Tırnak salonunda çocuğum olup olmadığını sormuşlardı, ben de yok demiştim."

4. "Tırnak salonunda çocuğum olup olmadığını sormuşlardı, ben de yok demiştim."

'Kadın neden diye sorduğunda kendimi tutamayarak 'kocam öldü de ondan,' demiştim.

5. "Sivilcelerin konusunda hiçbir şey yapmıyorsun değil mi?"

5. "Sivilcelerin konusunda hiçbir şey yapmıyorsun değil mi?"

'Deniyorum heralde...'

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6. "Bir çocukla flört etmeye çalışıyordum ve yüzüme gülüp, otistik olup olmadığımı sordu."

6. "Bir çocukla flört etmeye çalışıyordum ve yüzüme gülüp, otistik olup olmadığımı sordu."

7. "Kasiyer olarak çalışırken bir çocuk bana bakıp, 'sen bir meyve misin?' diye sordu."

7. "Kasiyer olarak çalışırken bir çocuk bana bakıp, 'sen bir meyve misin?' diye sordu."

'Şaşırdım ve benden hoşlanıp hoşlanmadığını sordum ve arkadaki iş arkadaşım 'sana tamamiyle aşık olmuş bu çocuk,' diyip dalga geçti.'

8. "Emekli bir asker olarak en nefret ettiğim soru, 'daha önce birisini öldürdün mü?' oluyor."

8. "Emekli bir asker olarak en nefret ettiğim soru, 'daha önce birisini öldürdün mü?' oluyor."

'Lütfen emekli askerlere böyle sorular sormayın.'

9. "Öğretmenlerimden birisi sınıftaki siyahi çocuğu göstererek 'kabile adamının ismi ne?' diye sormuştu."

9. "Öğretmenlerimden birisi sınıftaki siyahi çocuğu göstererek 'kabile adamının ismi ne?' diye sormuştu."

'Şok olmuştum...'

10. "Ayak parmaklarımı emmek için 300 dolar vermek istemişti ve kira günü yaklaştığı için kabul ettim."

10. "Ayak parmaklarımı emmek için 300 dolar vermek istemişti ve kira günü yaklaştığı için kabul ettim."
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11. "Eğer ormanda tek başıma kalsam ve bir ağaç olmam gerekse hangi ağaç olacağımı sormuşlardı."

11. "Eğer ormanda tek başıma kalsam ve bir ağaç olmam gerekse hangi ağaç olacağımı sormuşlardı."

'İş görüşmelerinde ne yaşanıyor anlamıyorum...'

12. "Neden bu işi hak ettiğimi sormuşlardı."

12. "Neden bu işi hak ettiğimi sormuşlardı."

'CV'mi okumadılar heralde...'

13. "Afrika'dan geliyorsan neden beyaz tenlisin demişlerdi."

13. "Afrika'dan geliyorsan neden beyaz tenlisin demişlerdi."

'Afrika'da sadece siyahiler yaşıyor sanıyorlarmış.'

14. "13 yaşındaki kızım, gözlerime bakıp babasından başkasıyla beraber olup olmadığımı sordu."

14. "13 yaşındaki kızım, gözlerime bakıp babasından başkasıyla beraber olup olmadığımı sordu."

15. "Kadının birisi yanıma gelip elini göbeğime koydu ve hamile olup olmadığımı sordu."

15. "Kadının birisi yanıma gelip elini göbeğime koydu ve hamile olup olmadığımı sordu."

'Erkek olduğumu söylemem lazım sanırım...'

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