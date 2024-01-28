Bugüne Kadar Karşılaştıkları En Garip Soruları Paylaşarak Hepimize Küçük Şaplı Bir Şok Geçirten 15 Kişi
Bugüne Kadar Karşılaştıkları En Garip Soruları Paylaşarak Hepimize Küçük Şaplı Bir Şok Geçirten 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bize minik bir şok yaşatan, alışılmışın dışında sorularıyla karşımıza çıkan 15 kişi, deneyimlerini paylaştı. Bu kişiler, karşılaştıkları en tuhaf soruları bizimle paylaşarak, beklenmedik bir sürprizle karşılaşmamızı sağladı. Gelini sizlerle beraber de inceleyelim.
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1. "İş görüşmesindeyken insanların neden beni sevmediği sorulmuştu."
2. "Neden burada çalışmak istediğimi sormuşlardı ama aklımdan geçen tek cevap, 'burada çalışmak istemiyorum ama başka çarem yok,' olmuştu."
3. "Aşırı dinci bir arkadaşıma lezbiyen olduğumu söylemiştim ve koskoca restoranın ortasında yüksek bir sesle lezbiyenlerin nasıl cinsel ilişkiye girdiğini sormuştu."
4. "Tırnak salonunda çocuğum olup olmadığını sormuşlardı, ben de yok demiştim."
5. "Sivilcelerin konusunda hiçbir şey yapmıyorsun değil mi?"
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6. "Bir çocukla flört etmeye çalışıyordum ve yüzüme gülüp, otistik olup olmadığımı sordu."
7. "Kasiyer olarak çalışırken bir çocuk bana bakıp, 'sen bir meyve misin?' diye sordu."
8. "Emekli bir asker olarak en nefret ettiğim soru, 'daha önce birisini öldürdün mü?' oluyor."
9. "Öğretmenlerimden birisi sınıftaki siyahi çocuğu göstererek 'kabile adamının ismi ne?' diye sormuştu."
10. "Ayak parmaklarımı emmek için 300 dolar vermek istemişti ve kira günü yaklaştığı için kabul ettim."
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11. "Eğer ormanda tek başıma kalsam ve bir ağaç olmam gerekse hangi ağaç olacağımı sormuşlardı."
12. "Neden bu işi hak ettiğimi sormuşlardı."
13. "Afrika'dan geliyorsan neden beyaz tenlisin demişlerdi."
14. "13 yaşındaki kızım, gözlerime bakıp babasından başkasıyla beraber olup olmadığımı sordu."
15. "Kadının birisi yanıma gelip elini göbeğime koydu ve hamile olup olmadığımı sordu."
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