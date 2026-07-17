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Bu Yöntemle Taş Gibi Oluyor: Evde Mis Gibi Anne Yoğurdu Yapmanın Yolu!

Bu Yöntemle Taş Gibi Oluyor: Evde Mis Gibi Anne Yoğurdu Yapmanın Yolu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 10:03
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Yoğurt, mutfaklarımızda çok önemli bir yer tutan gıdalardan biri. Faydaları saymakla bitmeyen yoğurt, sindirimi kolaylaştırır, vücudu korur, kolestrol emilimini azaltır... Neyse ki mis gibi doğal yoğurtları evimizde yapmak da hiç zor değil. 

Evde yapılan yoğurt hem ekonomik, hem de katkı maddesiz olur ve güvenle çocuklarınıza da yedirebilirsiniz.

İşte tüm püf noktalarıyla evde mis gibi anne yoğurdu yapmanın adımları.

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Evlerimizde mis gibi anne yoğurdu yapmak hiç de zor değil!

Evlerimizde mis gibi anne yoğurdu yapmak hiç de zor değil!

Ev yapımı yoğurt, doğal lezzeti ve katkısız içeriği nedeniyle birçok kişinin mutfağında yer alıyor. Buzdolabının demirbaşlarından olan yoğurt, faydaları nedeniyle 7'den 70'e seviliyor. Özellikle geleneksel yöntemlerle hazırlanan anne usulü yoğurt, son yıllarda yeniden popüler oldu. Artık çoğu kişi hazır yoğurtlar yerine ev yapımı yoğurtları tercih ediyor.

Yoğurt yapımında bazı püf noktalara dikkat ettiğinizde harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Üstelik yoğurt yapmak için pahalı makinelere, ekipmanlara, hatta termometreye bile ihtiyacınız yok.

Peki yoğurt nasıl yapılır?

Adım adım ev yoğurdu yapılışı.

Adım adım ev yoğurdu yapılışı.

  • Yoğurt yapmak için çiğ 5 kilogram sütü derin bir tencereye alın. Ara ara karıştırarak kaynamaya bırakın. 

  • Süt kaynamaya başladıktan sonra altını kısın. Sütün içerisindeki suyun buharlaşıp çıkması için kepçe ya da kaşık yardımıyla sütünüzü havalandırın. Bu kısım, yoğurdun taş gibi bir kıvam alması için çok önemli.

  • Ocağın altını kapatıp sütün ılınmasını bekleyin. Burada parmaklar devreye giriyor. Serçe parmağınızla sütün sıcaklığını kontrol edin. Eğer parmağınızı 7-8 saniye sütün içerisinde tutabiliyor ve sonrasında sütün sıcaklığı parmağınızı yakıyorsa tam istenen sıcaklıktasınız demektir.

  • Maya için 3-4 yemek kaşığı yoğurdu güzelce karıştırıp sütün içerisine dökün sonra birkaç kez karıştırın. 

  • Yoğurdunuzu kaplara bölüştürüp üzerini örtün. 5-6 saat bu şekilde üzeri hiç açılmadan bekletin. İsterseniz fırının içine koyup bekleyebilirsiniz. (Fırını çalıştırmayın)

  • Süre sonunda yoğurtlarınız tutmuşsa ağızları açık bir şekilde oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Sonrasında buzdolabına kaldırın. 

  • Afiyet olsun!

Peki püf noktaları neler?

Peki püf noktaları neler?

Sütü çok sıcak ya da çok soğuk mayalamak en sık yapılan hatadır. 

Yeterince iyi sarıp sarmalamamak, eski yoğurdu fazla ya da yetersiz kullanmak da yoğurdun maya tutmamasına sebep olur.

Mayaladıktan sonra yoğurdu hemen buzdolabına koymak da yanlıştır.

Ayrıca yoğurdu mayalandıktan sonra hareket ettirmemelisiniz.

Yoğurdunuzu mayalarken yarım çay kaşığı tuz koyarsanız, yoğurdun sertleşmesine katkısı olur!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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