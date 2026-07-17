Bu Yöntemle Taş Gibi Oluyor: Evde Mis Gibi Anne Yoğurdu Yapmanın Yolu!

Yoğurt, mutfaklarımızda çok önemli bir yer tutan gıdalardan biri. Faydaları saymakla bitmeyen yoğurt, sindirimi kolaylaştırır, vücudu korur, kolestrol emilimini azaltır... Neyse ki mis gibi doğal yoğurtları evimizde yapmak da hiç zor değil.

Evde yapılan yoğurt hem ekonomik, hem de katkı maddesiz olur ve güvenle çocuklarınıza da yedirebilirsiniz.

İşte tüm püf noktalarıyla evde mis gibi anne yoğurdu yapmanın adımları.

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