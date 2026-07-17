Bu Yöntemle Taş Gibi Oluyor: Evde Mis Gibi Anne Yoğurdu Yapmanın Yolu!
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Yoğurt, mutfaklarımızda çok önemli bir yer tutan gıdalardan biri. Faydaları saymakla bitmeyen yoğurt, sindirimi kolaylaştırır, vücudu korur, kolestrol emilimini azaltır... Neyse ki mis gibi doğal yoğurtları evimizde yapmak da hiç zor değil.
Evde yapılan yoğurt hem ekonomik, hem de katkı maddesiz olur ve güvenle çocuklarınıza da yedirebilirsiniz.
İşte tüm püf noktalarıyla evde mis gibi anne yoğurdu yapmanın adımları.
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Evlerimizde mis gibi anne yoğurdu yapmak hiç de zor değil!
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Adım adım ev yoğurdu yapılışı.
Peki püf noktaları neler?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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