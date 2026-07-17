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Geceleri Kaybettiği Sevgilisini Arıyormuş: İshak Kuşu Yavrusu Korumaya Alındı

Geceleri Kaybettiği Sevgilisini Arıyormuş: İshak Kuşu Yavrusu Korumaya Alındı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 09:23
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Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlar, bir işyerinin önünde ishak kuşu yavrusu buldu. İshak kuşu yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru kuşun koruma altına alındığı öğrenilirken, ishak kuşuyla ilgili ilginç gerçekler de bir kez daha gündemimize geldi.

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Bingöl'de bulunan yavru ishak kuşu koruma altına alındı.

Bingöl'de bulunan yavru ishak kuşu koruma altına alındı.

İlçedeki bir işyerinin önünde ishak kuşu yavrusu bulan vatandaşlar, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekipler, sağlık kontrollerinin ardından kuşu şırıngayla beslemeye başladı. Kuşun gelişiminin düzenli olarak takip edildiği aktarıldı. Yavru kuş, bakımının tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacak. 

Geçtiğimiz aylarda da Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bitkin düşen bir ishak kuşu bulunmuş, kuş bakımının ve beslenmesinin sağlanmasının ardından doğaya bırakılmıştı.

İshak kuşunun, geceleri sevgilisini aradığı söylenir.

İshak kuşunun, geceleri sevgilisini aradığı söylenir.

İshak kuşu, özellikle gece yarısı ötmeye başlar. Köy gibi sessiz bir yerde bulunuyorsanız, ishak kuşunun sesini ayırt edebilirsiniz. 

İnsanları duygulandıran bu ses, halk arasında kaybettiği sevgilisini aradığına ve belli saatlerde öterek onu bulmaya çalıştığına inanılan ishak kuşunun sesidir.

Ötme sesleri, hafif bir insan ıslığını andırır. Özellikle çiftleşme zamanları geldiğinde erkek ve dişileri karşılıklı olarak ötüşür.

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, İshak kuşunun gelişini, geçtiğimiz yıllarda böyle duyurmuştu.

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, İshak kuşunun gelişini, geçtiğimiz yıllarda böyle duyurmuştu.
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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