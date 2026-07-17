Geceleri Kaybettiği Sevgilisini Arıyormuş: İshak Kuşu Yavrusu Korumaya Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlar, bir işyerinin önünde ishak kuşu yavrusu buldu. İshak kuşu yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru kuşun koruma altına alındığı öğrenilirken, ishak kuşuyla ilgili ilginç gerçekler de bir kez daha gündemimize geldi.