Geceleri Kaybettiği Sevgilisini Arıyormuş: İshak Kuşu Yavrusu Korumaya Alındı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlar, bir işyerinin önünde ishak kuşu yavrusu buldu. İshak kuşu yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru kuşun koruma altına alındığı öğrenilirken, ishak kuşuyla ilgili ilginç gerçekler de bir kez daha gündemimize geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bingöl'de bulunan yavru ishak kuşu koruma altına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İshak kuşunun, geceleri sevgilisini aradığı söylenir.
Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, İshak kuşunun gelişini, geçtiğimiz yıllarda böyle duyurmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın