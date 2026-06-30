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Bu Yaz Hangi Ege Kaçamağı Sana Daha İyi Gelir?

etiket Bu Yaz Hangi Ege Kaçamağı Sana Daha İyi Gelir?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 14:38
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Yaz geldi çattı. Bütün bir yıl iş yeri ve ev arasında mekik dokuduk ve artık hayalimizdeki tatili planlama vakti geldi.

Zihnimiz ve bedenimizi sıfırlayacak, yazın tadını doyasıya çıkaracağımız bir Ege tatili hepimize iyi gelir! Peki ya seni bu yaz Ege'nin hangi köşesi yeniler? Soruları cevapla ve senin için en iyi rotayı söyleyelim!

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1. Yaz tatili planlarken en çok önem verdiğin şeyi seçer misin?

1. Yaz tatili planlarken en çok önem verdiğin şeyi seçer misin?

2. Açık konuşalım: Akşam yemeğinde yan masadan sürekli çocuk sesi gelse ya da havuzda gürültü olsa çok dert eder misin?

3. Sence tatilde 'lüks' tam olarak ne demek?

3. Sence tatilde 'lüks' tam olarak ne demek?

4. Uyandın, hazırlandın ve kahvaltı yaptın. Afiyet olsun. Şimdi ne yapıyoruz?

4. Uyandın, hazırlandın ve kahvaltı yaptın. Afiyet olsun. Şimdi ne yapıyoruz?

5. Telefonunun galerisinde genelde nasıl tatil fotoğrafları birikir? Örnek bir fotoğraf seçer misin?

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6. Gittiğin yer sana hangi hissi vermeli?

6. Gittiğin yer sana hangi hissi vermeli?

7. Son soru! Tatilden eve nasıl dönmek istersin?

7. Son soru! Tatilden eve nasıl dönmek istersin?

Panjur Söğütköy!

Panjur Söğütköy!

Sen bu yaz her şeyden ve herkesten uzaklaşmak istiyorsun. Bütün yılın stresi seni o kadar yormuş ki sadece doğanın sesini duymak ve kafanı dinlemek istiyorsun. Marmaris'in yolun sonunda kalan huzurlu beldesi Söğütköy tam sana göre. Sadece +16 yaş misafirlere açık olan bu tesiste aradığın mahremiyeti ve sakinliği sonuna kadar bulacaksın. Gün batımını izlerken taze ahtapot ve kalamar yiyebileceğin bu tatil senin için tam anlamıyla bir arınma seansı olacak!

Panjur Ayvalık!

Panjur Ayvalık!

Sen tatilde yatıp tavanı izlemekten değil sokaklarda dolaşıp o yörenin ruhunu hissetmekten keyif alanlardansın. Kuzey Ege'nin taş sokakları ve deniz kokan o sakinliği tam senin karakterine uygun. Geleneksel Ayvalık mimarisinin taş duvarları arasında butik ve mahrem bir huzur arıyorsun. Cunda'nın dar sokaklarında turlayıp akşamları Ege mutfağından ilham alan Kalamia Restaurant'ta günü noktalamak sana ilaç gibi gelecek.

Panjur Bodrum Luxury!

Panjur Bodrum Luxury!

Sen rahatına inanılmaz düşkün ve standartları yüksek birisin. Tatilde ev konforunu ararken en üst seviye hizmeti de görmek istiyorsun. Yalıkavak'ta gözlerden uzak ama bir o kadar da marinaya yakın loft villalar tam senin için tasarlanmış. Tümü denize bakan ve kendi mutfağı olan bu geniş yaşam alanlarında panoramik Ege manzarasını izleyerek şımartılmak senin bu yaz için tek ihtiyacın!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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