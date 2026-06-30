Bu Yaz Hangi Ege Kaçamağı Sana Daha İyi Gelir?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaz geldi çattı. Bütün bir yıl iş yeri ve ev arasında mekik dokuduk ve artık hayalimizdeki tatili planlama vakti geldi.
Zihnimiz ve bedenimizi sıfırlayacak, yazın tadını doyasıya çıkaracağımız bir Ege tatili hepimize iyi gelir! Peki ya seni bu yaz Ege'nin hangi köşesi yeniler? Soruları cevapla ve senin için en iyi rotayı söyleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yaz tatili planlarken en çok önem verdiğin şeyi seçer misin?
2. Açık konuşalım: Akşam yemeğinde yan masadan sürekli çocuk sesi gelse ya da havuzda gürültü olsa çok dert eder misin?
3. Sence tatilde 'lüks' tam olarak ne demek?
4. Uyandın, hazırlandın ve kahvaltı yaptın. Afiyet olsun. Şimdi ne yapıyoruz?
5. Telefonunun galerisinde genelde nasıl tatil fotoğrafları birikir? Örnek bir fotoğraf seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gittiğin yer sana hangi hissi vermeli?
7. Son soru! Tatilden eve nasıl dönmek istersin?
Panjur Söğütköy!
Panjur Ayvalık!
Panjur Bodrum Luxury!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın