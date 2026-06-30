Bu Yaz Hangi Ege Kaçamağı Sana Daha İyi Gelir?

Sen bu yaz her şeyden ve herkesten uzaklaşmak istiyorsun. Bütün yılın stresi seni o kadar yormuş ki sadece doğanın sesini duymak ve kafanı dinlemek istiyorsun. Marmaris'in yolun sonunda kalan huzurlu beldesi Söğütköy tam sana göre. Sadece +16 yaş misafirlere açık olan bu tesiste aradığın mahremiyeti ve sakinliği sonuna kadar bulacaksın. Gün batımını izlerken taze ahtapot ve kalamar yiyebileceğin bu tatil senin için tam anlamıyla bir arınma seansı olacak!