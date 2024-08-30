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Bu Sefer Olmadı: TasteAtlas Dünyanın En İyi Tavuk Yemeklerinde Türkleri Hüsrana Uğrattı

Bu Sefer Olmadı: TasteAtlas Dünyanın En İyi Tavuk Yemeklerinde Türkleri Hüsrana Uğrattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.08.2024 - 22:29

Dünya lezzetlerini bir araya getiren TasteAtlas, sık sık yaptığı yemek listeleriyle bizlerin de gündemine geliyor. Türk yemeklerine artık hayran olduğunu düşündüğümüz TasteAtlas, bu sefer bizleri hüsrana uğrattı. Dünyanın en iyi tavuk yemeklerini seçen TasteAtlas, Türkiye'den sadece tek bir lezzete yer verdi.

TasteAtlas, sık sık yayınladığı gastronomi listeleriyle bütün dünyada gündem oluyor.

TasteAtlas, sık sık yayınladığı gastronomi listeleriyle bütün dünyada gündem oluyor.

TasteAtlas'ın adını daha önce duymuş olmanız yüksek bir ihtimal. Yemek üzerine kurulmuş olan bu platform, dünyanın ünlü lezzetlerini ve yerel keşifleri takipçilerine sunuyor.

Zaman zaman ülkeleri gastronomik anlamda birbirine düşüren TasteAtlas, özellikle Türk yemekleri söz konusu olduğunda yorum bombardımanına tutuluyor.

Zaman zaman ülkeleri gastronomik anlamda birbirine düşüren TasteAtlas, özellikle Türk yemekleri söz konusu olduğunda yorum bombardımanına tutuluyor.

Türk lezzetleri ve Yunan lezzetleri arasındaki tartışmaya ise şimdilik hiç girmeyelim!

Bugüne kadar pek çok listede Türk yemeklerine iyi bir puan veren TasteAtlas, son olarak dünyanın en iyi patlıcanlı yemeklerini seçmişti.

Bugüne kadar pek çok listede Türk yemeklerine iyi bir puan veren TasteAtlas, son olarak dünyanın en iyi patlıcanlı yemeklerini seçmişti.

Elbette, Hünkar Beğendi dünyanın en iyi patlıcanlı yemeği oldu.

Ayrıca listede bir sürpriz daha vardı;

TasteAtlas'ın bu listesinin ardından göğsümüz kabarmış olacak ki, dünyanın en iyi tavuk yemekleri listesinde de gözlerimiz Türkiye'yi aradı.

TasteAtlas'ın bu listesinin ardından göğsümüz kabarmış olacak ki, dünyanın en iyi tavuk yemekleri listesinde de gözlerimiz Türkiye'yi aradı.

TasteAtlas'ın yayınladığı dünyanın en iyi tavuk yemeklerinde, Türk lezzeti olarak sadece 'tavuk şiş' vardı. Üstelik 20. sırada yer buldu kendisine.

TasteAtlas'ın yayınladığı dünyanın en iyi tavuk yemeklerinde, Türk lezzeti olarak sadece 'tavuk şiş' vardı. Üstelik 20. sırada yer buldu kendisine.

Listede Türkiye'den önce ise Hindistan, Pakistan, İspanya, Amerika gibi çok çeşitli ülkelere yer verildi.

Sizleri bir de dünyanın en iyi et yemeklerini seçmeye davet ediyoruz, sayın yetkililer!

Sizleri bir de dünyanın en iyi et yemeklerini seçmeye davet ediyoruz, sayın yetkililer!

Bu konuda bi' hayli iddialıyız...

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