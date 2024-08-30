Bu Sefer Olmadı: TasteAtlas Dünyanın En İyi Tavuk Yemeklerinde Türkleri Hüsrana Uğrattı
Bu Sefer Olmadı: TasteAtlas Dünyanın En İyi Tavuk Yemeklerinde Türkleri Hüsrana Uğrattı
Dünya lezzetlerini bir araya getiren TasteAtlas, sık sık yaptığı yemek listeleriyle bizlerin de gündemine geliyor. Türk yemeklerine artık hayran olduğunu düşündüğümüz TasteAtlas, bu sefer bizleri hüsrana uğrattı. Dünyanın en iyi tavuk yemeklerini seçen TasteAtlas, Türkiye'den sadece tek bir lezzete yer verdi.
TasteAtlas, sık sık yayınladığı gastronomi listeleriyle bütün dünyada gündem oluyor.
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