Bu Liste Her Türe Hizmet Ediyor: "Bugün Ne İzlesem?" Diye Düşünenlere İlaç Gibi Gelecek Dizi ve Film Önerileri
Bu Liste Her Türe Hizmet Ediyor: "Bugün Ne İzlesem?" Diye Düşünenlere İlaç Gibi Gelecek Dizi ve Film Önerileri
Havalar buz gibi, hatta pek çoğumuzun yaşadığı şehir karlar altında kalmış durumda. Haliyle böylesi kış günlerinde dışarda olmaktan çok evde battaniyelerimizin altında vakit geçirmeyi tercih ediyoruz. Tam bu an keyif anlarında aklımıza tek bir soru geliyor: 'Bugün ne izlesem?' Eğer sizler de bu soruyu kendinize soruyor ama net bir cevap bulamıyorsanız, tam da size göre bir liste hazırladık. Her türden birer dizi ve film önerisi bulacağınız bu listenin size ilaç gibi geleceğine inanıyoruz.
Hazırsanız, hadi buyurun dizi ve film önerilerine...
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Hızlıca Bir Şeylerin Tadına Varayım - Dizi: "Black Mirror" (2011-2019)
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Film: "The Grand Budapest Hotel" (2014)
Derin Bir Konunun İçinde Kaybolayım - Dizi: "True Detective" (2014-2019)
Film: "Inception" (2010)
Ben Gülmek İstiyorum - Dizi: "Brooklyn Nine-Nine" (2013-2021)
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Film: "Superbad" (2007)
Korku ve Gerilimle Tüylerim Ürpersin - Dizi: "The Haunting of Hill House" (2018)
Film: "Get Out" (2017)
Aşk ve Romantizmle Karnımda Kelebekler Uçuşsun - Dizi: "Normal People" (2020)
Film: "La La Land" (2016)
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Ben Daha Çok Aksiyon ve Macera Arıyorum - Dizi: "Stranger Things" (2016-2022)
Film: "Mad Max: Fury Road" (2015)
Efsanevi ve Klasiklerden Vazgeçmeyeyim - Dizi: "The Sopranos" (1999-2007)
Film: "The Godfather" (1972)
Alışılmışın Dışına Çıkıp Farklı Bir Şeyler Seyretmeliyim - Dizi: "The Mandalorian" (2019-)
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Film: "Parasite" (2019)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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