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Bu Liste Her Türe Hizmet Ediyor: "Bugün Ne İzlesem?" Diye Düşünenlere İlaç Gibi Gelecek Dizi ve Film Önerileri

Bu Liste Her Türe Hizmet Ediyor: "Bugün Ne İzlesem?" Diye Düşünenlere İlaç Gibi Gelecek Dizi ve Film Önerileri

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
21.02.2025 - 08:01

Havalar buz gibi, hatta pek çoğumuzun yaşadığı şehir karlar altında kalmış durumda. Haliyle böylesi kış günlerinde dışarda olmaktan çok evde battaniyelerimizin altında vakit geçirmeyi tercih ediyoruz. Tam bu an keyif anlarında aklımıza tek bir soru geliyor: 'Bugün ne izlesem?' Eğer sizler de bu soruyu kendinize soruyor ama net bir cevap bulamıyorsanız, tam da size göre bir liste hazırladık. Her türden birer dizi ve film önerisi bulacağınız bu listenin size ilaç gibi geleceğine inanıyoruz. 

Hazırsanız, hadi buyurun dizi ve film önerilerine...

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Hızlıca Bir Şeylerin Tadına Varayım - Dizi: "Black Mirror" (2011-2019)

Hızlıca Bir Şeylerin Tadına Varayım - Dizi: "Black Mirror" (2011-2019)

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Dram

Konusu: Her bölümde teknoloji ve insan ilişkilerinin karanlık tarafını keşfeden, bağımsız bölümlerden oluşan bir dizi. Hızlıca bir bölüm izlemek istediğinizde sizin için mükemmel bir tercih olacaktır.

Film: "The Grand Budapest Hotel" (2014)

Film: "The Grand Budapest Hotel" (2014)

Tür: Komedi, Dram

Konusu: Wes Anderson’ın estetik bir şaheseri olan bu film, eğlenceli ve renkli bir hikaye sunuyor. Görsel anlamda da çok tatmin edici.

Derin Bir Konunun İçinde Kaybolayım - Dizi: "True Detective" (2014-2019)

Derin Bir Konunun İçinde Kaybolayım - Dizi: "True Detective" (2014-2019)

Tür: Suç, Gerilim, Drama

Konusu: İlk sezon, bir cinayet soruşturmasını derinlemesine işlerken, insani karanlıkları da gözler önüne seriyor. Her bölümde büyük bir gerilim yaratıyor.

Film: "Inception" (2010)

Film: "Inception" (2010)

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim

Konusu: Rüyaların içine girip bilinçaltına müdahale etmeyi konu alan, zihin açıcı bir film. Zihinsel bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak.

Ben Gülmek İstiyorum - Dizi: "Brooklyn Nine-Nine" (2013-2021)

Ben Gülmek İstiyorum - Dizi: "Brooklyn Nine-Nine" (2013-2021)

Tür: Komedi, Polisiye

Konusu: New York'taki bir polis karakolunda geçen eğlenceli ve absürd bir komedi dizisi. Komik karakterler ve eğlenceli hikayelerle rahatlatıcı bir izleme deneyimi sunuyor.

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Film: "Superbad" (2007)

Film: "Superbad" (2007)

Tür: Komedi, Gençlik

Konusu: Lise son sınıfındaki iki arkadaşın mezuniyet öncesi yaşadıkları eğlenceli macerayı konu alıyor. Gençlik komedisi sevenler için biçilmiş kaftan.

Korku ve Gerilimle Tüylerim Ürpersin - Dizi: "The Haunting of Hill House" (2018)

Korku ve Gerilimle Tüylerim Ürpersin - Dizi: "The Haunting of Hill House" (2018)

Tür: Korku, Gerilim, Drama 

Konusu: Korku severler için bir başyapıt! Hill House’daki korkunç olaylar, geçmişin karanlık sırlarıyla birleşiyor. Hem psikolojik hem de fiziksel korku barındırıyor.

Film: "Get Out" (2017)

Film: "Get Out" (2017)

Tür: Korku, Gerilim

Konusu: Bir adamın, kız arkadaşının ailesinin evine gitmesinin ardından yaşadığı korkunç olayları konu alıyor. Hem korkutucu hem de toplumsal bir mesaj veriyor.

Aşk ve Romantizmle Karnımda Kelebekler Uçuşsun - Dizi: "Normal People" (2020)

Aşk ve Romantizmle Karnımda Kelebekler Uçuşsun - Dizi: "Normal People" (2020)

Tür: Romantik, Drama

Konusu: Aşkın ve insan ilişkilerinin derinliklerine inen bir hikaye. Genç bir çiftin, karmaşık ve bazen yıkıcı ilişki dinamiklerini keşfettiği bir dizi.

Film: "La La Land" (2016)

Film: "La La Land" (2016)

Tür: Romantik, Müzikal, Drama

Konusu: Müzikal bir romantizm arayanlar için, Los Angeles’ta hayallerinin peşinden koşan bir jazz piyanisti ile oyuncu adayının hikayesini anlatıyor.

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Ben Daha Çok Aksiyon ve Macera Arıyorum - Dizi: "Stranger Things" (2016-2022)

Ben Daha Çok Aksiyon ve Macera Arıyorum - Dizi: "Stranger Things" (2016-2022)

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim

Konusu: 80’ler nostaljisiyle harmanlanmış, paralel evrenler ve gizli hükümet deneyleri gibi öğeleri işleyen aksiyon dolu bir dizi.

Film: "Mad Max: Fury Road" (2015)

Film: "Mad Max: Fury Road" (2015)

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Konusu: Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Max’in çılgınca bir kovalamacaya girdiği, aksiyonla dolu bir film.

Efsanevi ve Klasiklerden Vazgeçmeyeyim - Dizi: "The Sopranos" (1999-2007)

Efsanevi ve Klasiklerden Vazgeçmeyeyim - Dizi: "The Sopranos" (1999-2007)

Tür: Suç, Drama

Konusu: Mafya dünyasında geçen, bir aile babasının hem iş hem de kişisel hayatıyla yüzleştiği bir başyapıt. Sinema tarihinin en iyi dizilerinden biri olarak kabul edilir.

Film: "The Godfather" (1972)

Film: "The Godfather" (1972)

Tür: Suç, Drama

Konusu: Modern sinemanın en önemli klasiklerinden biri olan bu film, mafya dünyasının karanlık sırlarını ve gücün etkilerini anlatıyor.

Alışılmışın Dışına Çıkıp Farklı Bir Şeyler Seyretmeliyim - Dizi: "The Mandalorian" (2019-)

Alışılmışın Dışına Çıkıp Farklı Bir Şeyler Seyretmeliyim - Dizi: "The Mandalorian" (2019-)

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon

Konusu: Star Wars evreninde geçen bir dizi. Bir Mandalorian’ın, galaksinin dört bir yanındaki maceralarını konu alıyor. Hem aksiyon hem de duygusal anlar içeriyor.

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Film: "Parasite" (2019)

Film: "Parasite" (2019)

Tür: Dram, Gerilim, Komedi

Konusu: Kore yapımı bu film, sınıf ayrımını ve toplumsal yapıları keskin bir şekilde eleştirirken aynı zamanda bir gerilim hikayesi sunuyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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