Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Katy Perry, uçuş öncesinde Elle dergisine yaptığı açıklamada oldukça duygusal bir mesaj vererek “Bu yolculuğu kızım Daisy için yapıyorum. Onun hayallerine sınır koymaması için ilham kaynağı olmak istiyorum. Okula gittiğinde ‘Annem uzaya gitti’ dediği anı gözümde canlandırıyorum. Onun gözlerinde göreceğim ışık beni heyecanlandırıyor.” demişti.