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Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 00:16

'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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Altın Küpelerinin Ardındaki Sırrı Açığa Çıkardı

Altın Küpelerinin Ardındaki Sırrı Açığa Çıkardı

Morgan Freeman, sürekli taktığı altın küpelerinin ardındaki sırrı bir denizcilik geleneğine bağladı. 'Bu küpeler, eğer bilmediğim bir yerde ölürsem, bir tabut alacak kadar değerli. '  dedi.

Barça'nın Yıldız Futbolcusu Gavi'nin İspanya Kralı Felipe'nin kızı Leonor'u Reddettiği Ortaya Çıktı

Barça'nın Yıldız Futbolcusu Gavi'nin İspanya Kralı Felipe'nin kızı Leonor'u Reddettiği Ortaya Çıktı

Prenses Leonor'un Gavi ile el sıkıştığı anda Gavi'ye gülümsemesi aşk iddialarını gündeme getirmişti. İspanyol basını, gelecekte ülkenin kraliçesi olmaya hazırlanan Leonor'un Gavi'ye hayran olduğunu iddia etmişti.

Jennifer Lopez'in Türkiye Konser Fiyatları Dudak Uçuklatan Cinsten

Jennifer Lopez'in Türkiye Konser Fiyatları Dudak Uçuklatan Cinsten

Antalya ve İstanbul'da konser vereceği, konserlerin de 1 Temmuz ve 4 Temmuz'da gerçekleşeceği ortaya çıkmıştı. En ucuzu bile asgari ücrete yakın olan biletlerin VIP bölümüne biçilen fiyat akıllara resmen durgunluk verdi.

Katy Perry, Roketin İçinden Pozlarını Paylaştı

Katy Perry, Roketin İçinden Pozlarını Paylaştı

Katy Perry, uçuş öncesinde Elle dergisine yaptığı açıklamada oldukça duygusal bir mesaj vererek “Bu yolculuğu kızım Daisy için yapıyorum. Onun hayallerine sınır koymaması için ilham kaynağı olmak istiyorum. Okula gittiğinde ‘Annem uzaya gitti’ dediği anı gözümde canlandırıyorum. Onun gözlerinde göreceğim ışık beni heyecanlandırıyor.” demişti.

Sokak Röportajı Yapan Adam, Jennifer Lopez'i Tanımadı

Sokak Röportajı Yapan Adam, Jennifer Lopez'i Tanımadı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez'i sokakta gören ve sokak röportajı yapan adam ünlü ismi tanımayarak Lopez'e çok güzel göründüğünü ve hangi mesleği yaptığını sordu.

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Rihanna Yine Yaptı Yapacağını! İç Çamaşırıyla Kameralar Karşısına Geçti

Rihanna Yine Yaptı Yapacağını! İç Çamaşırıyla Kameralar Karşısına Geçti

Rihanna'nın iddialı pozları büyük yankı uyandırdı ve takipçilerini yeniden kendine hayran bıraktırmayı başardı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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