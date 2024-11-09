Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bir süre önce hamilelik haberini veren Margot Robbie'nın 17 Ekim günü bebeğini kucağına aldığı iddia edildi. Bebeğinin cinsiyetini doğum öncesinde duyurmayan güzel oyuncunun oğlu olduğu söylendi!
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Uzun süredir manşetlere konu olan ABD Başkanlık Seçimleri 5 Kasım günü gerçekleşti. Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki seçim mücadelesi milyonları ekranlara kitlerken ünlü isimlerin destek verdiği adaylar da ayrı konu oldu. Kamala'yı ve Trump'ı destekleyen isimler mitinglere katılırken oy kullanımı için de çağrıda bulunmuştu. Geçtiğimiz gün başlayan oy kullanma maratonu son bulurken 2024 ABD Seçimlerinin galibi Donald Trump oldu. Kamala destekçilerinden biri olan ünlü rapçi Cardi B'nin sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti.
ABD seçimleri 5 Kasım günü oldukça çekişmeli devam eden bir oylamanın ardından sonlanmıştı. Bu süreçte dünyaca tanınan ünlü isimler Harris ve Trump arasından kimi desteklediklerini açık bir şekilde ifade etmişti. Kullanılan milyonlarca oyun sonucunda ise Donald Trump yeniden başkan seçilmeşti. Kimilerinde büyük bir hayal kırıklığı yaratan Kamala Harris'in mağlubiyetine ise yine ünlü isimlerden tepkiler yükseldi.Trump’ın Kuzey Carolina, Georgia ve Pennsylvania gibi önemli eyaletlerde zafer elde etmesinin arından Cardi B geçtiğimiz gün bu eyaletlerde yaşayan vatandaşlara ettiği sözler dikkat çekmişti. Kamala Harris'in destekçilerinden biri olan Billlie Eilish de duruma tepki gösterdi.
One Direction grubunun eski üyelerinden Liam Payne'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim müzik sektörünün popüler isimlerinden biriydi. Geçtiğimiz haftalarda Payne'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğmuştu. Payne, 31 yaşında, kaldığı otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. ODA TV'nin haberine göre Payne'in ölümüyle ilgili sürdürülen çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı.
5 Kasım günü gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimleri öncesi ünlü isimlerin destekleyeceği taraflar da merak konusu olmuştu. Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin karşı karşıya geldiği seçimlerde ise Kamala Harris ve Donald Trump destekçileri seçimin gidişatında büyük rol oynamıştı. Cardi B, Jennifer Lopez, Taylor Swift gibi büyük hayran kitlelerine sahip sanatçılar oylarını Kamala Harris'ten yana kullanacağını açıklamıştı. Elon Musk, 50 Cent, Kanye West gibi isimler de Donald Trump'ın arkasında olduklarını belirtmişti. ABD'nin yeni başkanı Donal Trump olurken Kamala Harris destekçileri hayal kırıklıklarını ve öfkelerini dile getirdiler. Gelin ünlü isimlerin Harris'in mağlubiyetine tepkilerine birlikte bakalım 👇
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Birleşik Krallık kraliyet ailesinin bir üyesi ve Galler Prensi William aynı zamanda da kral tacının birinci sıradan varisi olarak biliniyor. Kraliyet ailesinin bir mensubu olarak son aylarda zorlu süreçlerden geçen Prens William, bu süreci Sky News muhabiri Rhiannon Mills ile paylaştı. Galler Prensi, aile hayatı hakkında ilk defa bu kadar detaylı ve duygusal bir paylaşımda bulundu. Eşi ve babasının kanser hastalığına yakalanmasının onun üzerinde bıraktığı etkiyi diğer insanlara ilham olmak adına paylaştığını da ekledi.
Icardi'yle yaşadığı gelgitli aşkla yıllardır gündemden düşmeyen fakat dün itibariyle "yengelik" müessesinden ayrılan Wanda Nara, en son kocasını daha önce de aldattığı rapçi L-Gante'yle aşkını ilan etmişti. Canlı yayında kimsecikleri umursamadan öpüşen ikili, Icardi'nin yüzüğünü çıkarmasına sebep olmuş, ayrılığın da kesinleştiğini kanıtlamıştı. Yerinde duramayan Wanda Nara'nın Icardi'den sonraki projesi belli oldu. Hiç beklemediğimiz yerden gelen Wanda, Neftlix'in tartışmasız en iyi reality programlarından birinde sunucu oldu!
Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, sosyal medyasından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü yıldız henüz yayınlamadığı şarkısının klibi için kameralar karşısına imaj değiştirerek geçti. Pamela Anderson'a özenen Beyonce'un tepeden tırnağa yarattığı benzerlik beğeni yağmuruna tutuldu.
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