Brezilya'dan Set Alamayan Filenin Sultanları'nın Performansına Gelen Tepkiler

Milletler Ligi'nde düne kadar müthiş bir oyun ortaya koyan ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Filenin Sultanları, Çin'in ardından bugün de Brezilya'ya mağlup oldu. Son iki maçtaki performans, voleybolseverlerin beklentisi altında kaldı.