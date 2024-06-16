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Brezilya'dan Set Alamayan Filenin Sultanları'nın Performansına Gelen Tepkiler

Brezilya'dan Set Alamayan Filenin Sultanları'nın Performansına Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 14:13

Milletler Ligi'nde düne kadar müthiş bir oyun ortaya koyan ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Filenin Sultanları, Çin'in ardından bugün de Brezilya'ya mağlup oldu. Son iki maçtaki performans, voleybolseverlerin beklentisi altında kaldı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının son maçında turnuvanın favorilerinden Brezilya ile karşılaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının son maçında turnuvanın favorilerinden Brezilya ile karşılaştı.

Ay-Yıldızlılar, rakibine 3-0 mağlup olarak dev organizasyonda ilk kez üst üste iki maç kaybetti.

Ay-Yıldızlılar, rakibine 3-0 mağlup olarak dev organizasyonda ilk kez üst üste iki maç kaybetti.

Milli Takım'da Vargas, 13 sayıyla maçı noktalarken karşılaşmanın en skoreri 14 sayıyla Brezilya'dan Rosamaria oldu.

Milli Takım'da Vargas, 13 sayıyla maçı noktalarken karşılaşmanın en skoreri 14 sayıyla Brezilya'dan Rosamaria oldu.

Ortaya koyulan performans ise kafa karışıklığı yarattı. Alınan mağlubiyetin sebebi yorgunluk muydu yoksa torba düşüncesi miydi?

Ortaya koyulan performans ise kafa karışıklığı yarattı. Alınan mağlubiyetin sebebi yorgunluk muydu yoksa torba düşüncesi miydi?

3-0'lık yenilgi karşısında voleybolseverlerin yorumları 👇

3-0'lık yenilgi karşısında voleybolseverlerin yorumları 👇
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Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek.

Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek.

Milletler Ligi Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde yine Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

Milletler Ligi Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde yine Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.
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